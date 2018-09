Detinguts per acumular més de 3.000 paquets de tabac a l’hotel

La Policia i el cos de Duana van detenir dimecres dues persones no residents de 19 i 30 anys que acumulaven 3.340 paquets de tabac de diferents marques a una habitació d’hotel del Pas de la Casa. El valor de les cigarretes encautades ascendeix a 11.600 euros i, a més, a banda del tabac, també es va confiscar un vehicle i «diversa documentació rellevant per a la investigació», segons el comunicat emès per la Policia. Als arrestats se’ls imputa un presumpte delicte contra l’ordre socioeconòmic i van poder ser localitzats gràcies a una operació conjunta dels grups antifrau de la Policia i la Duana andorrana.

Modus operandi

Segons van poder esbrinar els agents, els detinguts es dedicaven a adquirir petites quantitats de tabac en comerços de la vila encampadana, que posteriorment traslladaven i emmagatzemaven en l’habitació d’un hotel que havien reservat fins a arribar a acumular els més de 3.000 paquets de cigarrets. Quan la Policia va accedir a la cambra, va trobar part de la mercaderia acumulada disposada en fardells, «segurament per poder-los treure del país per la muntanya caminant», segons va explicar el cos policial en el mateix comunicat. Aquesta intervenció exitosa s’emmarca en el pla de lluita contra el contraban.

Balanç

Precisament, en menys d’una setmana, aquesta col·laboració ha permès detenir cinc persones per delictes contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac i associació il·lícita. El dilluns passat la Policia va comunicar la detenció de tres homes que van ser sorpresos al Port de Rat d’Ordino amb fardells de tabac que contenien 2.250 paquets de tabac de diferents marques per un valor de més de 7.000 euros.

Prioritat

La Policia ha manifestat en repetides ocasions que una de les prioritats per a aquest any és la persecució del contraban, una línia que ja va començar durant el 2017, any en què van augmentar en més d’un 500% els decomisos. Segons va explicar el director del cos policial, Jordi Moreno, en una entrevista amb EL PERIÒDIC, l’increment té l’origen en la intensificació de les operacions del Grup Antifrau «que a dia d’avui continua donant suport a la frontera, però es pot dedicar més a les tasques internes», com ha estat precisament en el cas de l’hotel del Pas de la Casa.

La lluita contra el tràfic il·legal de tabac esdevé cada vegada més complexa i busca desarticular tota la xarxa contrabandista, una situació que, a més, requereix el primer capítol de l’acord d’associació amb la Unió Europea, en el qual es demana que Andorra demostri anualment l’increment i els resultats de la lluita antifrau i anticontraban. Segons va especificar el director de la Policia, els agents que integren el Grup Antifrau segueixen una línia de treball que «no només va a buscar el tabac, sinó que també lluita molt fortament contra l’aparell logístic i econòmic de les xarxes de blanqueig».