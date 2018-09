El FeMAP tanca amb un 21% més de públic

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) tanca després de dos mesos la seva edició més reeixida, amb un 21% més de públic i un total de 6.000 espectadors. "Aquesta dada reafirma l'èxit i l'arrelament del festival, que segueix creixent amb una major implicació dels municipis pirinencs i més expansió territorial", han afirmat des de l'organització.

El FeMAP va començar el 2011 amb concerts en 10 localitats del Pirineu i enguany ja n'han estat 37. El director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn, indica que es tracta d'unes xifres "molt positives", sempre tenint en compte "les particularitats del festival i que la població del Pirineu és molt dispersa". Els nuclis de Vilanova de Banat (Alàs i Cerc), Bellver de Cerdanya, Pesillà de la Ribera, Llavorsí i Maçaners (Saldes) han estat les noves incorporacions.

Un altra de les fites d'enguany ha estat l'increment del nombre de concerts. En total s'han fet 52 actuacions que, des del 29 de juny i durant els mesos de juliol i agost, han combinat música antiga, patrimoni i turisme arreu dels Pirineus. Les propostes musicals s'han complementat amb altres activitats, com degustacions, actes culturals o visites guiades a l'entorn o el patrimoni on s'han dut a terme els concerts.

Prestigi musical

Durant els mesos de juliol i agost el festival ha apropat alguns dels grups i solistes més prestigiosos del moment en l'àmbit de la música antiga. Tots ells han volgut mostrar la passió per aquesta modalitat musical. El festival també ha comptat amb una vessant social.

A més, en aquesta edició s'ha posat èmfasi en l'oferta de packs turístics, sobre els quals el festival ha estat pioner a l'hora de permetre la compra de l'entrada del concert i l'allotjament amb un sol clic. Aquesta opció ha ajudat als clients del festival a autoorganitzar estades per a diversos espectacles consecutius i programar sortides a preus molt avantatjosos. Com a novetat, s'ha incorporat la iniciativa de les Escapades Musicals, on també s'han pogut comprar productes de dos o tres dies combinats amb un parell o tres de concerts, així com activitats complementàries.

Sobre aquests avenços, el director del festival ha assegurat que està "molt satisfet" del desenvolupament dels nous serveis, en el sentit que ajuden a combinar i programar estades turístiques que beneficien el coneixement de la música antiga, tot i que també promouen la difusió del patrimoni i el descobriment de l'entorn pirinenc. "És important per al FeMAP posar les màximes facilitats perquè el públic, que ja és fidel, pugui gaudir també d'aquest magnífic territori que són els Pirineus", ha asseverat.

Concerts destacats

Dutrèn també ha destacat "l'altíssima qualitat" dels concerts. "Estem en el bon camí, i això ens ho demostra l'augment de públic i el manteniment de la qualitat dels grups i solistes que cada any passen pel festival", ha subratllat. En aquest punt, ha volgut posar èmfasi en "l'immillorable entorn" i allò que diferencia el festival de la resta. "El FeMAP busca la simbiosi entre al música i el territori i, per això treballa per oferir la millor combinació entre l'art romànic, la naturalesa i la música antiga", ha manifestat Dutrèn.

Enguany el festival ha comptat amb una cartellera de luxe ja des de la inauguració el 29 de juny a càrrec de l'Escolania de Montserrat i la Capella de Música de Montserrat a la Seu d'Urgell. Altres concerts destacats han estat el Cor de Noies de l'Orfeó Català, que ha interpretat 'Ressons de l'antiga Europa'; The Illyria Consort que ha enamorat amb 'Tresors vieneso's; Pyrenaeus Ensemble que ha presentat 'Les Quatre Estacions de Vivaldi'; 'Música de Cambra per la Cort de Lisboa', amb María Hinojosa i Ludovice Ensemble; Locus Desperatus que ha permès un viatge al passat a la col.legiata de Mur amb 'La música a la capella reial de Martí l'Humà', i el músic Eduardo Paniagua que ha fet una pinzellada a la música del segle XIII.

Perspectives de creixement

Amb un pressupost que aquest any ha ascendit als 450.000 euros, el FeMAP planteja les properes edicions amb perspectives de creixement i una nova aposta per la qualitat musical. Segons el director, l'objectiu és ambiciós, però també realista, i les perspectives són bones: "Des del 2011, el FeMAP ha crescut exponencialment en implicació territorial, oferta i prestigi, i aquesta és la línia que seguirem en els propers anys per continuar portant la qualitat de la música antiga als Pirineus, fent territori".