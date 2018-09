Llovera torna a la competició a Lohéac

El Bretagne World RX of France comença avui fins diumenge i comptarà amb la presència del pilot Albert Llovera. Aquest serà el repte que hauran d’afrontar els equips que disputen el Campionat del Món de l’especialitat en el seu retorn al continent europeu, a Lohéac.

Aquesta pista destaca perquè una tercera part del recorregut d’1,088 quilòmetres es disputarà sobre asfalt mentre que la resta (66%) es farà sobre terra: «Hem analitzat amb detall els parcials de carreres anteriors i la conclusió a la qual hem arribat és que sobre la terra estem molt a prop dels nostres rivals. En l’asfalt perdem alguna dècima de més», comentava.

Per altra banda, Llovera i els seus tècnics no han pogut arribar al nivell dels seus rivals en la preparació del meeting: «És més un problema de pressupost». «Els nostres rivals han competit els últims caps de setmana a campionats nòrdics amb el seu segon vehicle. Cal esmentar que els protos amb els quals vam competir al Canadà els han recollit aquest dimecres a Rotterdam (Països Baixos) i tot seguit han iniciat el desplaçament fins Lohéac, localitat propera a Rennes. Així doncs els vehicles dels participants en la cita francesa arribaran a Lohéac amb el temps just de fer una ràpida revisió i poca cosa més», destacava.