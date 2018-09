El Sant Julià fitxa vuit jugadors

La U. E. Sant Julià disputa aquest cap de setmana la Supercopa d’Andorra contra el Vallbanc FC Santa Coloma i ahir va aprofitar per presentar la seva nova plantilla, que aquesta temporada comptarà amb vuit nous jugadors. Seran Fousseyni Cisse, Ramael Vincent, Fabrice Begeorgi, Mohamed Djitte, Toni Lao, Alberto Molina, Pedro Muñoz i José Antonio Aguilar.

Djitte, que arriba del Manresa, va explicar que el projecte li fa «molta il·lusió». «És un futbol nou per a mi i m’estic adaptant molt bé, hi ha molt bon grup i volem començar a competir», comentava. Per la seva banda, Lao, amb experiència a la Segona Divisió espanyola, va afirmar «que és una oportunitat de tornar a jugar».

«Són nous objectius, nous companys i un nou club, és una aventura nova i un equip competitiu», remarcava. «L’objectiu és tornar a Europa i aquest any ho volem superar», concloïa.