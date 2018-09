Contundent derrota per acomiadar la Champions

El Sideco FC Encamp va concloure dissabte la Lliga de Campions de futbol sala amb una contundent derrota contra el Kampuksen Dynamo de Finlàndia.

L’equip andorrà es va veure superat per la física i la tècnica del rival en una dramàtica derrota. El resultat parla per si sol i els finesos, que necessitaven la classificació per la següent fase van passar per sobre dels encampedans amb gols de Jukka Kytölä, Aitor Dieguez Nicolin, Mikko Kytölä, Kristijan Radin, Jani Korpela, Arash Muridiyazd, Tero Intala i Nikola Vidakovi.

En la primera part el resultat ja era de 5 a 0 i les opcions eren pràcticament nul·les. Tot i això, els de Lluis Cruz van ser valents i van seguir lluitant per minimitzar la superioritat finesa i fins i tot, van tenir opcions d’anotar.

D’aquesta manera, va concloure l’aventura per Europa amb «un gran treball del nostre equip i que ha demostrat la realitat del nostre futbol», comentava l’entrenador del club a les xarxes socials. «Ara toca continuar treballant i preparar-se per l’inici del nostre campionat», destacava.