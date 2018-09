Èxit del Gran Premi Joaquim Purito Rodríguez

En aquest sentit, es va complir l’objectiu del president de l’Sprint Club Andorra, Emili Pérez, que era «com a mínim igualar els participants de la primera edició». «Un cop aconseguit, des de l’organització treballarem per ampliar el nombre de ciclistes i aconseguir que vinguin de fora de Catalunya», assegurava.

La segona edició de la cursa ciclista infantil Gran Premi Joaquim Purito Rodríguez va aplegar un total de 130 corredors a Escaldes-Engordany. Malgrat celebrar-se en aquesta època de l’any, s’ha confirmat com una de les grans proves del circuit per la Federació Catalana de Ciclisme.

Per El Periòdic

