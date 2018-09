Un total de 42 equips prendran part de les Lligues Nacionals Catalanes

El Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona ha acollit avui l’acte de presentació de les Lligues Nacionals Catalanes. Aquesta temporada les competiciones estaran configurades per un total de 42 conjunts participants dividits segons la seva categoria. L’ACB comptarà amb quatre equips, LF, amb tres, LEB, amb sis, LF 2, amb cinc, i EBA, amb 24. L’acte va comptar amb la presència del president del MoraBanc Gorka Aixàs.

El tret de sortida de les diferents lligues serà aquest proper cap de setmana amb la disputa de la 39a Lliga Nacional Catalana ACB, que tindrà lloc al Pavelló Municipal de Barris Nord de Lleida. Dissabte es jugarà el partit entre el MoraBanc Andorra i el Joventut de Badalona i després el partit entre el Barça Lassa i el Baxi Manresa. L’endemà es jugarà la final a les vuit del vespre entre els dos guanyadors dels seus respectius matxs. En aquest sentit, Gerard Figueras, secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, ha destacat «el bon estat de forma en què es troba el bàsquet català arreu del territori» i «la bona feina per part de la federació catalana com a referència en el model d’organització de les Lligues Catalanes». Per altra banda, el president de l’entitat, Joan Fa, ha assenyalat «el gran nivell» de la competició en una presentació on es van detallar els emparellaments i la relació de calendaris de cadascuna de les categories.

El Júnior A, a preferent

Aquest cap de setmana, el Júnior A del MoraBanc Andorra va aconseguir l’ascens a Preferent després de vèncer al Sant Cugat per 58 a 57 al Pavelló Joan Alay.

Per altra banda, el Sènior B de l’equip va debutar amb derrota a la Lliga EBA. Va perdre per 100 a 71 contra el CB Pardinyes.