L’Encamp es reforça amb tretze fitxatges per mantenir la categoria

L’FC Encamp ha apostat per reforçar-se amb una varietat interessant de jugadors per poder combatre l’alt nivell de la lliga andorrana que es podrà veure aquesta temporada. Segons expliquen des del club, «tindrem un equip molt jove amb una combinació de joventut i veterania per aconseguir mantenir la categoria», fet que va aconseguir in extremis el curs passat.

En aquest sentit, l’equip comptarà amb quatre fitxatges de fora d’Andorra: Leonel Pipa Gancedo, jugador de 47 anys que va jugar al River Plate i a l’Osasuna, el seu fill Tomás Gancedo, Tiago Flores, fill de Turu Flores, que arriba procedent del segon equip de l’Arsenal argentí, i el porter belga de 22 anys Werner Andreas.

A més, el conjunt de Carlos Maño Sánchez, comptarà amb nou jugadors de la lliga nacional: l’exporter de la U.E. Santa Coloma, Gerardo Rubio, Eric Pelfort, Jaime Bouza, Derrick Pachou, Ángel Belanche, Eugenio Papu Peralta, Jose Tosse Marinyo, Harry Cull i José Tizón.

D’aquesta manera, són un conjunt de jugadors experts amb jugadors joves. Per exemple, Pelfort, ha jugat amb la selecció nacional sub-19.