Exliberals escaldencs negocien donar suport a UL a les eleccions

El sector crític del comitè local liberal d’Escaldes-Engordany segueix movent fils amb la voluntat de crear una nova llista parroquial per a les properes eleccions generals. Tal com va explicar aquest rotatiu a mitjans del mes de juny, els membres que van decidir presentar la seva renúncia al partit Liberals d’Andorra per desavinences especialment amb el comitè escaldenc van obrir converses amb seguidors d’UL i SDP per tractar la possibilitat de fer una llista territorial conjunta a Escaldes. Finalment, i segons diversos membres exliberals, sembla que la formació de la llista local es podria articular només amb els escindits i amb persones que a dia d’avui no tenen vinculació amb la política –cal tenir en compte que només calen cinc persones per formar la llista–.

El suport de la nova llista a UL seria estratègic i en cap cas, asseguren, de caire ideològic

La idea és, per ara, formar la llista territorial, sense aspiracions a fer un grup a nivell nacional. De fet, amb visió d’Estat el que s’està plantejant és que el nou partit pogués donar suport a Josep Pintat en cas que UL obtingués vots suficients per triar candidat a cap de Govern. La vinculació, però, seria mínima i sempre i quan UL no pacti amb DA. Segons tots els membres consultats, els exliberals estan disposats a parlar amb tothom menys amb els demòcrates, amb qui tenen clar que no pactaran. En tot cas, el suport a Pintat no condicionaria, diuen, la ideologia de la nova llista parroquial. Es tractaria, doncs, d’una llista local independent per «defensar els interessos de la parròquia d’Escaldes» però que podria donar el suport necessari a UL per governar si es donés el cas. «No seria un suport ideològic, sinó només per desbloquejar la situació i que poguessin governar», van explicar les fonts.

Riberaygua, possible cap de llista

Un dels noms que més sona per encapçalar aquesta hipotètica nova llista parroquial és França Riberaygua, exvicepresidenta d’L’A. La política i advocada, però, va assegurar ahir que encara no ha pres cap decisió i que les converses estan en un estat molt embrionari. Així, Riberaygua va admetre les converses amb UL però va afirmar que encara no s’ha pres cap decisió en ferm.



Preguntada per la incompatibilitat ideològica que a nivell personal podria tenir amb UL, Riberaygua va deixar clar que «no renunciaré als meus principis». Un punt concret amb el qual UL i la nova llista toparia amb contundència –com a mínim si fos encapçalada per Riberaygua– és l’avortament. L’escaldenca ha defensat en diverses ocasions la necessitat de despenalitzar la interrupció de l’embaràs. Una qüestió sobre la qual els seguidors de Josep Pintat sempre han estat més conservadors.



Segons l’exliberal, aquest no és un dels temes principals de la ideologia que volen defensar, però sí que és un tema important del qual «no renunciaré». Amb tot, no descarta que si la llista escaldenca es manté independent amb un programa propi es pugui donar suport puntual a UL en cas de necessitar els seus vots per nomenar un cap de Govern.

DA, la línia vermella / L’exvicepresidenta liberal va insistir que «menys renunciar a les meves idees, tot pot ser una opció», deixant clar que encara no hi ha cap acord tancat i recordant que abans de l’estiu també es van reunir amb membres d’SDP. El que sí que té clar és que «DA és la línia vermella». «Es tracta de salvar Andorra del caos i el desastre al qual ens ha portat el govern demòcrata», va sentenciar.