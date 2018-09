El curs dels especialistes de cine s’endarrereix

De moment, l’Escola té 10 inscrits que es convertiran en futurs actors i actrius d’escenes perilloses. Entre ells, una noia de la Seu d’Urgell que es formarà parcialment becada, ja que el centre ofereix ajudes a l’estudi per a les dones amb l’objectiu d’eliminar la bretxa de gènere que hi ha en l’ofici.

El responsable de l’Escola a Andorra, Gerard Miralles, va explicar que només una asseguradora del país va acceptar cobrir l’escola però «a un preu abusiu, com si això fos Hollywood», així que, finalment, han aconseguit que una asseguradora de Galícia, amb conveni a Andorra, els asseguri a un preu més raonable. L’endarreriment del començament de les classes també ha de permetre acabar d’enllestir els ajustos de la formació en prevenció de riscos laborals, que el centre ha adaptat a les classes que s’impartiran al Principat en col·laboració als especialistes de la firma andorrana Unida.

Per Mireia Aguilar

