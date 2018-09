Andorra dona més temps per a l’adaptació del parc automobilístic

Els concessionaris d’Andorra tenen un any d’avantatge respecte dels països veïns per seguir venent vehicles amb el sistema de certificació d’emissions de CO2 que la Unió Europea (UE) considera obsolet des de divendres, moment en què només accepta vehicles fabricats seguint el protocol de control d’emissions WLTP (sigles en anglès de Procediments Mundialment Harmonitzats per a Proves de Vehicles). Aquest sistema substitueix al que s’ha utilitzat des dels anys 80, Nou Cicle de Conducció Europeu (NEDC, segons les sigles en anglès), que va quedar obsolet davant de l’evolució de la tecnologia i de les condicions de conducció i que va ser fortament assenyalada en el conegut escàndol del dieselgate, arran del qual es va impulsar el nou sistema de mesurament WLTP.

Diferències

Mentre que a Espanya i a França està prohibit matricular cotxes homologats pel NEDC des de dissabte passat, motiu pel qual els estocs s’han sotmès a ofertes durant els últims mesos o s’han matriculat directament pels concessionaris per intentar vendre’ls més tard com a cotxes de kilòmetre zero, a Andorra es podran matricular aquests mateixos vehicles fins al 31 d’agost de 2019, exactament un any més tard.



No obstant això, el Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació va enviar el mes de maig a tots els concessionaris del país una carta on requeria que els fessin arribar com a molt tard el passat divendres un llistat de tots els vehicles en estoc homologats pel sistema NEDC, així com els encarregats abans d’aquesta data i fabricats sota el mateix procediment de mesura

«El Registre de Vehicles necessita una llista de cada concessionari amb els números de xassís de tots ells que té en estoc, així com la llista de tots els vehicles (inclòs del programa Engega 2018) que ha encomanat i que arribaran després del 31 d’agost del 2018», van explicar des del Govern. Només els vehicles que estiguin en aquest llistat del qual disposa l’Executiu podran ser matriculats durant aquests propers dotze mesos.

Tranquil·litat

Xavier Calvís: «A Andorra, en general no hi ha estocs grans i, per tant, preveiem que no hi hagi dificultats»



El president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra, Xavier Calvís va considerar que aquests requeriments no havien de provocar «dificultats» entre els concessionaris del país, ja que «en general, no hi ha estocas grans». Preguntat per si el canvi en la normativa podria provocar una rebaixa de preus per donar sortida als vehicles homologats amb el NEDC, Calvís va manifestar que es tracta de decisions que han de prendre unilateralment els concessionaris i que no era possible reflectir la situació des de l’AIVA. Diferents establiments consultats per El PERIÒDIC van preferir no fer pública aquesta informació.

Mercaderies

Un altre grup de vehicles que no està afectat immediatament pel canvi de la normativa és el de les categories N1 i N2, és a dir, els destinats al transport de mercaderies de fins a 12 tones, certificats amb el sistema antic es podran matricular també fins finals de l’agost de l’any vinent, sense necessitat d’estar inclosos en cap llistat especial.

Informació

De cara a la relació amb els ciutadans, el Govern va informar que se seguiran les recomanacions europees i «a partir de l’1 de gener de 2019 s’utilitzaran únicament els valors WLTP de consum de carburant i d’emissions de CO2 per a la informació al consumidor» i «els vehicles exposats al punt de venda hauran de tenir una etiqueta energètica per informar del consum i les emissions». H