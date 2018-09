Moles destaca la bona rebuda com a defensora de l’assegurat

L’advocada Carme Moles ahir va començar a atendre les demandes dels afiliats a la CASS després que el passat 1 de setembre assumís el càrrec de defensora de l’assegurat dins de la institució. Moles, que va explicar a EL PERIÒDIC que està «molt contenta d’haver estat escollida per a aquesta funció», espera poder donar resposta a les queixes dels assegurats. Per això estarà cada dimarts al matí durant quatre hores a la seu de la CASS amb aquesta finalitat. «Tot i assumir aquest càrrec, segueixo tenint temps suficient per continuar exercint al meu despatx,», va especificar la lletrada.

En el seu primer dia com a defensora de l’assegurat, ja va rebre diverses persones que, en paraules de Moles, van mostrar-se «molt agraïdes» perquè hi hagi aquest òrgan dins de la CASS. «No només estic per resoldre conflictes, sinó també per aconsellar i orientar els usuaris, així com per millorar alguns aspectes de la institució», va matisar l’advocada tot subratllant que la neutralitat i la independència són els dos principis que seguiran regint aquesta figura com ja passava amb el seu precedent, el mediador, encara que el protocol d’actuació hagi variat una mica.