Satisfacció per l’acomiadament del cap d’urgències de l’hospital

La notícia de l’acomiadament del cap d’urgències, Josep Gómez Jiménez, ha estat ben rebuda entre els treballadors de l’hospital. La decisió es va prendre dimecres en una reunió dels responsables del SAAS i s’ha de fer oficial dilluns, quan el doctor havia de tornar al seu lloc de feina. El motiu principal rau en el fet que Gómez s’hauria apropiat del sistema de triatge que utilitza l’hospital (un sistema informàtic de classificació de pacients al servei d’urgències en funció de la seva gravetat).

L’oposició, excepte liberals, critiquen la falta de «responsabilitat» de DA davant un «problema conegut»

Més enllà d’aquesta presumpta irregularitat que la justícia està estudiant –la batlle que porta el cas va encausar Gómez fa pocs dies i el SAAS també ha decidit interposar una querella contra el doctor–, el fins ara cap d’urgències també va protagonitzar l’actualitat del país a principis d’any quan els mateixos treballadors de l’hospital van denunciar públicament el «mal ambient laboral» provocat pel mateix Gómez, que el titllaven de «dèspota». Arran d’això, Gómez ja va ser apartat d’urgències i la direcció va prometre als treballadors que quan retornés de la baixa que tenia no es tornaria a incorporar al mateix lloc. Ahir, els treballadors van celebrar que finalment Gómez no es torni a reincorporar ni al capdavant d’urgències ni en cap posició del SAAS remarcant que «tota institució ha de tenir un control exhaustiu dels comptes i del funcionament», segons va indicar el portaveu de la comissió d’urgències.

Contents, malgrat el retard

Per la seva banda, els grups polítics també van valorar positivament que el Govern hagi actuat en l’afer. Cal dir que la decisió no passa pel Consell de Ministres, sinó que és competència del Consell Directiu del SAAS. Amb tot, és precisament el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, el que lidera el consell.

Els més contundents van ser els consellers del PS que, amb veu de Rosa Gili, van celebrar que s’estigui «posant ordre» al SAAS, malgrat lamentar que no s’hagi fet abans. De fet, la investigació judicial va néixer arran d’una querella interposada pels socialdemòcrates el passat mes de febrer després que el Tribunal de Comptes poses en evidències en diverses ocasions les possibles irregularitats a l’hospital. «Tot el que sigui sanejar el SAAS, un ens que tracta temes de sanitat i domina diner públic, tindrà el nostre suport», va afirmar Gili, tot matisant que no comparteixen la «lentitud de DA» que «des del 2016 ens escolta denunciant la situació i els hi ha costat molt moure fitxa». «No han estat diligents. Sabien que hi havia un problema i no s’ha afrontat. Han mirat cap a una altra banda», va sentenciar la consellera.

La socialdemòcrata va recordar que fa mesos van denunciar «una potencial trama de corrupció» al SAAS i que «el retard d’actuació de DA ens ha perjudicat a tots per una mala gestió dels diners públics i per l’agravant d’estar parlant de la salut de la ciutadania».

També el progressista Víctor Naudi va lamentar que el Govern no hagi actuat «amb més rigor» i que no hagi pres partit fins que la justícia no ha intervingut. «Lluny d’arreglar la situació han posat gent en càrrecs que encara han fet augmentar més el desgavell sanitari», va opinar, tot insistint que «en vuit anys han avalat i propiciat les irregularitats». Des del seu punt de vista, «fa anys que calia moure’s, l’oposició ha denunciat la mala gestió moltes vegades». «Ara estem a final de legislatura i el ministeri no ha encapçalat la reforma que calia», va concloure.

Per la seva banda, des d’UL-ILM, Josep Majoral també va insistir en què «fa anys que es parla de la mala gestió del SAAS». «Nosaltres vam demanar de fer una auditoria per posar ordre. Era un problema sabut i es volen posar solucions ara, a finals de legislatura», va remarcar. Amb tot, va recordar que és un tema judicialitzat i que caldrà veure les responsabilitats que se’n desprenen.

El grup liberal i demòcrata van preferir no fer declaracions al respecte malgrat la demanda d’aquest rotatiu. El Govern i el SAAS tampoc van voler valorar la decisió ni explicar els canvis que implicarà.