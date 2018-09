Baró no veu motius per avançar les eleccions

El líder del grup demòcrata considera que “les legislatures estan fetes per ser esgotades llevat que hi hagi alguna causa major que ho impedeixi”, per la qual cosa, entén que els comicis generals se celebraran a voltants del març de l’any vinent com toca per calendari i no al desembre com s’ha especulat. Amb tot, l’última paraula la tindrà el cap de Govern, Toni Martí, que es preveu que anunciï la data els propers 17 i 18 de setembre amb el Debat d’Orientació Política. Els demòcrates encara no han anunciat el successor de Martí que, segons Baró, s’hauria de conèixer “a molt estirar el proper novembre”. “Pel que fa a l’elecció del candidat, jo crec que és prudent, també per raons tàctiques, esperar a l’hora d’anunciar-ne el nom”, ha reconegut.

El grup que tampoc ha escollit el seu cap de llista encara és SDP. En aquest sentit, el progressista Víctor Naudi ha explicat que estan treballant per confeccionar la llista nacional i que a nivell territorial volen arribar a “un ampli consens amb independents i persones o partits de caire progressista”. Sobre si Jaume Bartumeu tornarà a encapçalar la candidatura, Naudi ha dit que encara estan elaborant el programa electoral i que no han pres una decisió. El conseller general tampoc ha rebel·lat si ell es tornarà a presentar en els propers comicis.