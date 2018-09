Ainara Revuelta rep la medalla de la fundació Flamme of Peace

La jove artista andorrana Ainara Revuelta ha estat seleccionada per la Fundació Flamme of Peace, juntament amb quinze artistes més, per rebre la medalla que concedeix a ciutadans que contribueixen en l’assoliment d’un món millor, com és el cas de Revuelta amb la seva participació i compromís amb l’Artcamp, un projecte enfocat a la pau. La cerimònia de lliurament de les distincions va celebrar-se aquest dijous al vespre en l’acte d’inauguració de l’exposició i va anar a càrrec de la presidenta de la fundació, l’arxiduquessa Herta Margarete Habsburg-Lothringen. En la cerimònia, Ainara Revuelta va agrair el premi i va familiaritzar el públic amb l’Artcamp.



L’artista va exposar el projecte Art Jove per la PAU 2018 a l’Acadèmia de Belles Arts de Viena (Àustria). Hi exhibeix cinc de les seves obres i dona a conèixer el projecte Artcamp, que mitjançant l’art contribueix en els esforços internacionals en curs per promoure la «cultura de la pau» i el «respecte per la diversitat», va informar el Govern mitjançant un comunicat de premsa.



El departament de Cultura d’Àustria patrocina aquesta iniciativa en el marc de la presidència d’Àustria al Consell de la Unió Europea. 70 artistes d’arreu del món menors de 40 anys presenten les seves obres i debaten al voltant del concepte pau en ocasió del centenari de la fi de la 1a Guerra Mundial per destacar la contribució que els joves artistes poden fer en pro de la pau.

Presentació

Divendres al vespre, l’artista del Principat va presentar el projecte Artcamp en detall i va parlar de la seva experiència en el simpòsium organitzat per debatre sobre la pau, juntament amb ponents de la Universitat de Belles Arts i de la Universitat d’Història de Viena.



Segons es va informar des del Govern, la participació d’Andorra en aquest certamen ha estat possible gràcies a l’estreta col·laboració que manté el ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra i la seva ambaixada a Àustria i la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco.