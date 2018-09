La Biblioteca Comunal Universitària ofereix un taller per a autors novells

Coincidint amb l’inici del nou curs i com a novetat, la Biblioteca Comunal Universitària organitza un taller d’escriptura creativa. Està adreçat a autors amateurs adults que vulguin canalitzar la seva creativitat a través del text escrit. Elena Aranda, lectora professional i assessora d’escriptors, guiarà els assistents en el camí de trobar una veu narrativa pròpia. No cal tenir experiència prèvia i les sessions seran setmanals. Les classes aniran d’octubre a juny. Les inscripcions ja es poden formalitzar a la Biblioteca Comunal Universitària.

Per El Periòdic

