Les exportacions de farmàcia i perfumeria pugen un 100% a l'agost

En el capítol d'importacions destaca el lideratge del sector de la construcció amb un creixement del 87%, gràcies en part a les obres del nou edifici de la Batllia, que no s'han aturat tot i les vacances. D'altra banda, tenen una variació negativa els grups d'electrònica (14,7%) i el de farmàcia i perfumeria amb un 11,6%.

Per El Periòdic

