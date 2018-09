El Petit cap de setmana d'Escaldes espera superar el miler de participants

Escaldes-Engordany ha presentat la quarta edició del Petit cap de setmana amb l'objectiu de superar els 1.000 participants del 2017 sempre i quan no faci mal temps. L'activitat està organitzada pel departament de Cultura i tindrà lloc a la plaça Coprínceps i el Prat del Roure. Hi haurà tallers de cuina, teatre, espectales o un pícnic electrònic. Tots els actes són gratuïts i pensats per compartir amb la família. La inauguració es farà el dissabte 15 de setembre a les 11 del matí a la plaça Coprínceps amb una gimcana en família sobre la part alta de la parròquia. A les 12.30 hores tindrà lloc el lliurament de premis amb un vermut que comptarà amb l'actuació del Cor Rock Encamp.

A la tarda es farà el Zinematik, que és una col·lecció de màquines i artefactes, sorgits de l'equipatge d'un mag, imprescindibles pel naixement del cinema. Paral·lelament, la biblioteca comunal acollirà el taller Estudi d'actors. La jornada es tancarà amb el concert dels alumnes de l'Escola de música escaldenca. El diumenge les activitats es traslladaran al Prat del Roure amb el Zinematik i els espais de tallers Càmera. Al migdia serà el torn del teatre amb 'El misteri del museu', una peça interpretada pels alumnes de l'Animal Escola de Teatre. El Petit cap de setmana es tancarà amb el Picnic electrònic, amb música de cinema als jardins del Prat del Roure. Aquesta edició torna a comptar amb la participació d'alguns comerços de la part alta de la parròquia.

Fàbrica de llanes

Durant la presentació del Petit cap de setmana, el conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch, també s'ha referit a la recuperació de l'antiga fàbrica de llanes com a espai artístic. Benchluch ha recordat que els queda un any de mandat i que cal fer una inversió alta, al voltant dels 100.000 euros, que es justificaria en el cas de fer-lo servir per quatre o cinc anys. Part de la inversió aniria destinada a complir amb la normativa sobre seguretat.