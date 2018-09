El raonador del ciutadà insta les autoritats a crear habitatge social

El raonador del ciutadà, Marc Vila, va expressar la seva preocupació per la situació de l’habitatge a Andorra i va instar les autoritats polítiques a actuar per posar solució al problema de la manca d’oferta de lloguers i de pisos socials així com dels preus abusius. Tot i que no va voler-ne fer cap menció per escrit en el seu informe corresponent al 2017, que just ahir va presentar davant de la comissió legislativa d’Interior, Vila va posar de relleu que enguany les queixes sobre l’habitatge s’estan incrementant significativament.

Fins a finals d’agost, el raonador havia rebut un total de 21 queixes relacionades amb l’augment «desproporcionat» dels preus del lloguer, mentre que en tot l’any passat va registrar-ne únicament cinc. «Això vol dir que s’ha multiplicat per quatre i encara queden quatre mesos»,va remarcar Vila tot insistint que a aquesta xifra podrien sumar-hi les demandes sobre el desacord per les despeses entre propietari i arrendatari: sis en el que portem d’any en contraposició a les deu de tot el 2017. Davant d’aquesta situació, el raonador del ciutadà va exposar als mitjans de comunicació les dues línies de reflexió en les quals està treballant actualment. Com ja havia deixat caure en alguna ocasió, va apuntar la creació d’un institut de l’habitatge o un organisme similar que sigui independent perquè s’encarregui de recopilar dades i fer estudis per poder anticipar-se als esdeveniments.

Greuge respecte a Europa

«Ha arribat el moment de plantejar-se seriosament per què Andorra és l’únic país del sistema occidental que no té habitatge social», va posar sobre la taula Vila tot instant el Govern, el Consell General, els partits polítics i els comuns a mobilitzar-se per començar a apropar-se a la resta de països europeus. «La mitjana del bloc comunitari ronda el 16% i en el cas francès inclús ascendeix fins al 25%; no entenc per què Andorra ha de ser l’excepció zero», va etzibar el raonador a més d’anunciar que la manca d’habitatge social serà motiu d’un informe especial en el rapport de l’any següent. En aquest sentit, el conseller socialdemòcrata Gerard Alís va lamentar que «l’única mesura concreta del Govern demòcrata en aquest àmbit hagi sigut desmantellar el departament de l’Habitatge i fer nyaps per intentar pal·liar la solució». Alís va aprofitar per recordar que les iniciatives que s’han impulsat fins al moment per donar resposta a la manca d’habitatge social sempre han vingut de comuns socialdemòcrates. El conseller es referia als pisos de protecció del Pas de la Casa i als del Jovial a Andorra la Vella, malgrat que es van posar en marxa en col·laboració amb una fundació privada.

Altres millores per a la institució

Més enllà de presentar els resultats estadístics de l’informe, que al mes de juliol ja s’havien fet públics i reflectien l’obertura d’un total de 298 expedients, el raonador del ciutadà va aprofitar l’ocasió per apuntar les mancances que ha percebut en la institució des que al novembre de l’any passat va agafar-ne la batuta. «Amb la modificació de la llei del raonador del ciutadà, vaig sumar dues noves competències: prestar atenció als discapacitats i lluitar contra la discriminació», va informar Vila tot evidenciant que ha sorgit la necessitat de comptar amb més recursos. Per una banda, va exigir un canvi d’ubicació, sobretot per facilitar l’accés al col·lectiu de discapacitats, ja que l’espai físic actual, a la planta subterrània del Consell General, presenta alguns obstacles a l’hora de rebre’ls. Tot i que el raonador també va al·legar altres motius com guanyar en visibilitat de cara al públic, el socialdemòcrata Gerard Alís i la liberal Judith Pallarés van coincidir en la necessitat de millorar l’espai de rebuda. A més, la consellera de L’A va adreçar-se al raonador per demanar-li més atenció als infants, ja que considera que «molts estan desprotegits i no saben a qui acudir». Vila va avançar que ja està treballant en aquesta línia però que per a això i altres qüestions requerirà d’un «augment considerable» del pressupost de l’any vinent.

Trobada d’ombudsmans

El raonador del ciutadà va revelar que la trobada anual de la Federació Iberoamericana d’Ombudsman –integrada per Andorra, Espanya, Portugal i 21 països americans– enguany tindrà lloc al Principat. Concretament, els propers dies 20, 21 i 22 de novembre, i centrarà el debat en el tema de l’habitatge. «Ve especialment rodat ara que el problema està cada vegada més sobre la taula», va considerar Vila.

Cens de pisos

La consellera socialdemòcrata Rosa Gili ahir va fer arribar una demana d’informació al Govern per sol·licitar-li un cens de pisos amb l’objectiu de conèixer «el nombre d’habitatges que hi ha per parròquia, així com per saber a quin ús estan destinats, el preu per metre quadrat o si estan lliures o ocupats». La consellera va especificar que aquesta informació es pot obtenir «creuant dades a disposició de l’Executiu», com les que té el departament d’Estadística, FEDA, Andorra Telecom, altres companyies elèctriques o de distribució d’aigua potable, o inclús els comuns. «L’objectiu és tenir una idea clara de la situació real del país per tal de poder donar resposta a la preocupació de molts ciutadans andorrans», va insistir Gili sense deixar de remarcar que es tracta «d’una gravíssima problemàtica».