Més d’11.000 persones gaudeixen de la segona exposició del Thyssen

El 16 de febrer es va estrenar Allés et Venues al Museu Carmen Thyssen, una exposició per la qual des d’aleshores i fins ahir, hi van passar més d’11.000 persones. Segons els responsables, aquesta xifra és molt positiva i se suma als 20.000 visitants que ja van gaudir de l’anterior, Escenaris. En comparació amb aquesta, van informar ahir fonts de la pinacoteca, s’han rebut més visites menusals i el percentatge tant de menors d’edat com d’andorrans, també ha augmentat considerablement.

Un Bon estiu

El balanç dels mesos d’estiu ha estat molt positiu. Durant juny, juliol i agost, més de 6.000 visitants van gaudir de l’exposició temporal, el que suposa un 50% del total. A més, d’aquests, el 10% van ser els nens i nenes dels Esports d’Estiu que enguany ha col·laborat amb el Thyssen per aprorar la cultura als més petits i que ha resultat ser un èxit.



Els responsables també van voler destacar que el 95% de les entrades venudes per Alles et Venues van ser individuals i el perfil dels visitants va variar molt. La majoria, un 35%, tenia entre 30 i 65 anys, un 18% van ser majors de 65 anys, un 8% joves d’entre 18 i 30 anys, i un 24%, la xifra que més ha pujat respecte l’exposició anterior, van ser menors d’edat. Quant a nacionalitats, el 50% van ser residents al país, el que representa un 14% més que per a Escenaris, un 27% provenia de Catalunya, un 17% de la resta d’Espanya i un 6% de França.



Tal com va avançar Guillermo Cervera a EL PERIÒDIC la setmana passada, la nova mostra que s’estrenarà a l’octubre serà «molt diferent i cada obra serà independent».