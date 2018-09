Samu Ponce s’emporta el Trofeu Virgen de la Peña

El ciclista de l’MVK25-ACA, Samu Ponce, es va imposar en solitari aquest cap de setmana al Trofeu Virgen de la Peña que es disputava a Calatayud. Va ser en un trencacames de 90 quilòmetres i tres ports. Quan faltaven 25 quilòmetres per la línia d’arribada el ciclista va arrancar en solitari al pas per Saviñan i cap rival va ser capaç de seguir-lo.Així mateix, la bona feina de l’equip controlant al pilot va permetre aconseguir una avantatge de 50 segons que va poder mantenir fins a la línia d’arribada. L’equip també es va emportar la classificació per equips. Joel Ponce va ser 11è i quart sub-23, Òscar Cabanas, 15è, Miquel Martínez, 19è, i Mauro García, 52è. «És una gran victòria d’aquest equip andorrà que va creixent i donant alegries al ciclisme d’Andorra», comentaven des de l’equip.

Bon resultat a Cantàbria

Per altra banda, divendres passat també van disputar el G. P. San Gregorio a Pando, Cantàbria. Va ser una cursa de 80 quilòmetres amb dos ports al final de l’etapa que van marcar la diferència i van servir per decidir el vencedor de la prova.

Al quilòmetre deu es va produir l’escapada del dia amb 20 corredors, un d’ells, Cabanas. El pilot no va ser capaç de treballar junt mentre que la fuga va treballar de valent per arribar a un bon objectiu. Finalment, en els darrers quilòmetres, tres corredors van realitzar un letal atac que Cabanas no va poder aguantar i va arribar a 39 segons del guanyador, aconseguint sent novè de la general i sisè elit.

Pel que fa al Criterium Fiestas de Tamarite que es va disputar dissabte, Mauro Ezequiel Garcia i Miquel Martínez van competir per un circuit d’1,9 quilòmetres pel qual van realitzar 30 voltes. Ezequiel va intentar l’atac a la penúltima volta però no va tenir sort. Al final, hi va haver un primer grup de vuit corredors que es van disputar la victòria i Ezequiel va aconseguir ser 14è, el vuitè elit. Martínez va ser 18è i novè elit.