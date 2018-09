Rècord d'inscrits a la 30a edició dels Esports d’estiu d'Escaldes

El divendres passat finalitzava la 30a edició dels Esports d’estiu d’Escaldes-Engordany, que ha registrat un rècord d’inscripcions arribant a les 3.129, un 14% més que l’edició anterior, segons informa el comú aquest dimecres en un comunicat. En total, 798 infants i joves han gaudit d’aquesta iniciativa que fa trenta anys que va néixer a la parròquia, com a servei públic adreçat als infants i joves durant les vacances escolars d’estiu.



Com és habitual, la major part dels inscrits són d’Escaldes-Engordany (68%) i els segueixen les parròquies d’Andorra la Vella (18%), Encamp (5%), Ordino (3%), la Massana (3%), Sant Julià de Lòria (2%), Canillo (1%) i la Seu d’Urgell (1%).



La setmana de més afluència d’aquesta edició, que ha comptat amb la col·laboració de Banc Sabadell d’Andorra, ha estat la setmana del 9 al 12 de juliol amb 357 inscripcions, mentre que la setmana amb menys afluència ha estat la primera setmana de setembre i última dels Esports d’estiu, amb 264 inscripcions. La mitjana d’inscrits per setmana ha estat de 312 infants, un 13% més que l’any 2017.



Quant als campus d’estiu de rítmica, natació sincronitzada, tennis, futbol, tir amb arc i skate han comptat amb 238 participants, sent el de tennis el més sol·licitat amb 71 infants i joves.



Fins a 106 monitors dividits en torns han estat els encarregats de vetllar per tots els grups d’infants i joves. El comú ha concedit una cinquantena d’exoneracions del servei, d’acord amb el Reglament d’exoneracions de caràcter social.



Els actes de celebració del 30è aniversari dels Esports d’estiu, que van iniciar-se el 28 de juny amb una trobada amb tots els monitors i impulsors del projecte i una exposició de fotografies al carrer, finalitzaran properament amb la presentació d’un documental que narra l’evolució d’aquest projecte, pioner al país, amb els seus protagonistes.