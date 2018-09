La Fiscalia demana 5 anys de presó per a dos lladres de xalets

La Fiscalia ahir va demanar cinc anys de presó ferma per a dos homes xilens acusats de perpetrar fins a cinc furts amb força en xalets l’estiu de l’any passat i dos anys per a una dona també xilena que hauria participat en un d’ells. Els fets es remunten al juny de l’any passat, quan un dels processats –resident a França– va fer una primera estada d’uns quinze dies a Andorra en el decurs de la qual va ser detingut per excedir la taxa d’alcoholèmia al volant. Tot i que l’acusat va al·legar que estava de vacances, la Fiscalia va sostenir que en el seu últim dia al Principat va perpetrar un primer robatori juntament amb la noia xilena que havia conegut durant aquell període de vacances.

El processat va retornar al país al cap d’un mes a passar-hi un cap de setmana acompanyat d’un amic xilè. Entre el 20 i el 23 de juliol, van dur a terme quatre furts més en dos xalets d’Andorra la Vella, a tocar del rec del Solà, i dos més de l’Aldosa de la Massana, d’on van emportar-se joies i altres objectes de valor, segons van testimoniar diversos perjudicats.

Els dos acusats no van arribar a reconèixer els fets en cap moment durant el judici celebrat ahir a Corts malgrat que ja porten més d’un any a la presó. La Fiscalia va argumentar que hi havia indicis suficients que demostraven la seva culpabilitat, com la presència de l’empremta de la sabata d’un d’ells a les immediacions dels xalets on van entrar a robar, la identificació del cotxe amb què es movien per aquells mateixos entorns o diversos missatges en el mòbil que parlaven de robatoris. La defensa, en canvi, va considerar que cap element era prou contundent per considerar-lo una prova i va demanar l’absolució dels seus tres clients. En el cas de la dona, el tribunal va dir que estudiaria la seva petició de llibertat provisional.