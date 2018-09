Despreniments de roques obliguen a tallar l'accés a l'ermita d'Arboló

Un despreniment de roques ha obligat a tallar el camí d'accés a l'ermita d'Arboló, al Pallars Sobirà, des del pont penjat sobre el riu Noguera Pallaresa. La mesura s'ha pres per garantir la seguretat a la zona. El tancament de l'accés ha obligat el rector encarregat d'oficiar les misses a l'ermita a suspendre les pregàries previstes.

La decisió es mantindrà fins que el Parc Natural de l'Alt Pirineu hagi realitzat el sanejament del talús, per recomanació de l'Institut Geològic de Catalunya. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP), ha explicat a l'ACN que el perill de caiguda de roques s'ha incrementat arran de l'incendi del 2012 i de les intenses pluges dels darrers mesos.

Un rètol recomana que per seguretat s'accedeixi al santuari des del camí de Gerri de la Sal i no des del Baro. Aquesta última via està tallada fins que no es faci el sanejament de la vessant.

El santuari d'Arboló és molt venerat pels veïns dels Pallars i un lloc de visita obligada per a molts turistes. Anualment passen per aquest espai unes 10.000 persones. Ara, a les que hi accedeixen des del camí de Gerri de la Sal se'ls recomana precaució i no anar a la part alta del talús en dies de pluja, per evitar nous despreniments.

Garriga ha explicat que per sort no s'han hagut de lamentar danys personals, malgrat que en el moment de l'esllavissada hi havia uns turistes visitant el santuari i les pedres els van caure a escassos metres dels peus.