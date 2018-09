Més de 1.300 signatures reclamen la millora de la carretera C-462

Veïns de la vall de la Vansa i Tuixent ja han recollit més de 1.300 signatures per sol·licitar al Govern català l'arranjament de la carretera C-462, que connecta la Seu d'Urgell amb els dos municipis que conformen la vall: el de la Vansa i Fórnols i el de Josa i Tuixent.

L’objectiu de la iniciativa és fer pressió perquè es millori la via, ja que està molt deteriorada. Els ajuntaments tenen previst lliurar les firmes al departament de Territori i Sostenibilitat.

L'alcalde de la Vansa, Josep Xavier Camps, recorda que tot i que fa vuit anys que hi ha redactat un projecte de millora, l’obra encara no s’ha tirat endavant i només s’hi han dut a terme actuacions puntuals de manteniment. La Generalitat fins i tot va adjudicar les obres a la C-462 el 2010, però no les va executar per retallades en el pressupost. En aquest sentit, Camps assenyala que ara per ara només es té el compromís verbal de la conselleria per iniciar les obres en un primer tram l'any que ve.

Accés a la capital de comarca

Els veïns i institucions demanen que es faci una "millora integral" de la via que els connecta amb la capital de comarca, tenint en compte també que la vall de la Vansa i Tuixent "és una zona molt turística" i que compta amb una estació d’esquí nòrdic, Tuixent-la Vansa. Actualment la distància per carretera entre la Seu i Tuixent és de prop de 40 quilòmetres, però el traçat sinuós i amb molts revolts tancats fa que calgui al voltant d'una hora per dur-lo a terme. En el cas del trajecte de la Seu a Sorribes, la distància és de 30 km.

Els plecs de signatures es poden trobar a diversos punts de la Seu d’Urgell, la Vansa i Tuixent, com també al municipi berguedà de Gósol, al límit amb l'Alt Urgell. Alguns dels indrets on s'han distribuït fulls per signar són el Bar Esquitx, el Càmping Gran Sol, l'Estanc Llangort i el Forn Serafí, entre d’altres.