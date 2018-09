Un videomapatge recupera les pintures romàniques de l'església de Santa Coloma

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, ha inaugurat aquest divendres el videomapatge de l'església de Santa Coloma, que permet als visitants gaudir dels frescos en el seu estat original gràcies al treball de reconstrucció realitzat. L'església de Santa Coloma, d'estil preromànic, es va construir al segle X, tot i que al segle XII va ser reformada, incorporant el campanar circular i els frescos a l'absis i a la paret frontal de la nau.

Durant la seqüència es pot observar el procés de treball que va fer el mestre de Santa Coloma a l'hora de pintar els frescos, des dels primers esbossos fins al resultat final. Les imatges es projecten seguint la importància iconogràfica, començant pel Crist, envoltat dels animals que representen els apòstols, i continuant per la Verge Maria, Santa Coloma i Sant Pere. En total s'han instal·lat sis projectors, un a la nau, que projecta les imatges a l'arc, i cinc a l'interior de l'absis.

Els encarregats de tornar les pintures a l'església de Santa Coloma han estat els estudis Burzon&Comenge i Playmodes Studio SL, que han treballat a partir d'una giga foto de les pintures originals. A nivell artístic, Albert Burzon i Ester Comenge han hagut de reconstruir l'obra a partir d'altres treballs del mestre de Santa Coloma, ja que hi havia parts que s'havien perdut, com algunes figures del tetramorf o fragments de cel i vestits. Per a ells el més important ha estat crear un espectacle que quedés integrat en l'edifici, que a més d'albergar el videomapatge continuarà sent un lloc de culte. Per altra banda, Eloi Maduell, de Playmodes Studio SL, creu que el més difícil ha estat encabir tota la tecnologia en un espai reduït com és l'absis de l'església.

El ministeri de Cultura, segons ha explicat Gelabert, ha comptat amb un pressupost de 145.000 € per al projecte, però a part s'han sumat 100.000 € més en les modificacions que s'han dut a terme dins del temple, com l'aplicació de l'arrebossat amb morter de calç de l'absis, per millorar la qualitat de les projeccions, la nova col·locació de la talla de la Verge del Remei, de l'absis i a la nau central, el canvi en l'enllumenat de la nau, que ara pot modular-se, o el trasllat del sagrari al fons de la nau.

La projecció, de 6 minuts de durada, podrà visitar-se de manera gratuïta del 15 al 30 de setembre, i entraran grups de 10 persones per ordre d'arribada. A partir de l'octubre es revisarà el funcionament del videomapatge i, quan s'obri l'Espai Columba, el museu que albergarà els frescos, quedarà inclòs en l'entrada del museu. Aquelles persones que vulguin entrar a l'església sense veure la projecció ho hauran de fer en horari de culte, és a dir, cada diumenge i festius a les 10 del matí.

El cap de Govern, Toni Martí, ha lloat la feina feta per part del ministeri de Cultura i ha deixat la porta oberta al futur Govern a fer el mateix tipus de projeccions a les esglésies de Sant Martí de la Cortinada i Sant Miquel d'Engolasters. "Una vegada més, es comença un camí que no hi ha cap polèmica al voltant d'aquesta inversió perquè és respectar un llegat", ha afirmat.

Espai Columba

Les pintures de l'església de Santa Coloma s'exhibiran a l'anomenat Espai Columba, l'edifici de nova construcció situat a prop del temple. Com ha avançat Olga Gelabert, està previst que el ministeri d'Ordenament Territorial entregui l'obra a finals o d'octubre o principis de novembre, tot i que "ja s'està treballant amb el pla museològic i museístic de l'espai i hi ha coses que paral·lelament ja s'estan elaborant". A partir de novembre els tècnics de Cultura començaran a treballar a l'interior "i calculem un parell de mesos de feina fins que no es pugui inaugurar l'espai directament", ha afirmat la ministra.