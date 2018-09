Andorra la Vella comptarà amb una ‘cremà’ de falles a l’abril

Ni les falles cremen al març, ni ho fan a València. O, almenys, no totes. Andorra la Vella viurà, el 26, 27 i 28 d’abril una cremà al pàrquing del Parc Central, amb mascletà i castell de focs artificials inclosos. Tot això, de la mà de l’Associació Cultural de Fallers pel Món que des de fa set anys porten la festa fora de la Comunitat Valenciana i que, per primera vegada, travessarà una frontera internacional. En concret, hi haurà dues falles, la gran i la infantil, signades per l’artista faller Pepe Benavent que s’ha inspirat en aspectes culturals de la capital del país, com ara el tamarro, el pont romànic de la Margineda o l’escultura La Noblesse du Temps, de Salvador Dalí, situada a la plaça de la Rotonda.

L’artista faller Pepe Benavent s’ha inspirat en el tamarro, el pont de la Margineda i l’escultura de Dalí



La notícia es va donar a conèixer ahir a la nit al Gran Teatre de la ciutat d’Alzira en la presentació de l’edició de 2019. La cònsol major, Conxita Marsol, va fer arribar un missatge a través de vídeo als assistents on «convida als valencians que acompanyin Fallers pel Món en aquesta nova edició i puguin compartir amb la gent del país un cap de setmana de festa i d’intercanvi de cultures», segons va informar el comú. Així mateix, Marsol va recordar en el mateix missatge que el turisme valencià és «un dels nostres principals visitants».

Gestació

El president de l’associació, José Enrique Amoros, va explicar a EL PERIÒDIC, poques hores abans de la presentació oficial com havia estat el procés fins a arribar a triar a Andorra com a localització d’aquesta setena edició de l’externalització de la cremà i després d’haver visitat ciutats com Saragossa, Còrdova o Salamanca. «Tot va sorgir gràcies a la mediació d’una senyora que ens va dir que tenia contacte amb la cònsol d’Andorra la Vella i que li preguntaria si la ciutat estaria disposada a acollir l’esdeveniment», va recordar Amoros. La proposta va quallar i els membres de l’associació van visitar la capital per copsar els seus elements: «Sempre busquem elements de la ciutat representatius, vam pensar en el rellotge de Dalí i després ells van proposar el tamarro i el pont romànic», va indicar el president de Fallers pel Món. L’escultura també comptarà amb algunes grandalles decoratives.

José E.Amores: «Esperem que entre 2.000 i 3.000 persones es desplacin a Andorra per a aquest esdeveniment»

Emplaçament

«El mes que ve ens hem de reunir amb el Comú per acabar de concretar detalls logístics però el pàrquing del Parc Central compleix amb els requisits d’espai i de distàncies de seguretat, tant per a la cremà, com per a la mascletà i el castell de focs», va avançar Amoros. Les falles s’hauran de traslladar a Andorra «en tràilers» i acompanyades «d’unes 50 persones que realitzaran el muntatge a principis d’aquella setmana» per tal que tot estigui enllestit pel cap de setmana.

Respecte de la quantitat de persones que normalment atreu l’associació en les seves externalitzacions de les falles, Amoros va explicar que depèn de cada ciutat i de les dates.

«Esperem que entre 2.000 i 3.000 persones es desplacin a Andorra per a aquest esdeveniment», va dir basant-se en l’afluència de públic aconseguida a les darreres edicions de Salamanca (2.200 persones) i Zaragoza (3.000 visitants). Segons Amoros, aquí també caldrà veure els efectes que la Setmana Santa de l’any que ve tindran sobre la mobilitat de les persones, ja que tindrà lloc justament la setmana precedent. També hi podria influir el fet que la setmana posterior sigui l’1 de maig i algunes persones tinguin pont. El que no està clar és si aquestes dates farien augmentar la presència de visitants que allargarien per davant o per darrere les vacances o bé la reduiria, ja que no coincideix concretament amb els festius assenyalats.