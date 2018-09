Els retards i els sobrecostos desllueixen l’estrena del 'mapping' de Santa Coloma

Val més una mica que gens. El mapatge de l’església de Santa Coloma es va inaugurar ahir amb tots els honors, però també tots els terminis vençuts i els pressupostos desbordats, que finalment han ascendit a 245.000 euros. Previst per la passada primavera, el projecte es va endarrerir per la troballa de set restes funeràries a l’hora de fer una rassa per adequar l’espai a les necessitats tecnològiques del projecte, així com per un reguitzell constant de cerimònies religioses que es van celebrar al lloc de culte. Els inconvenients tècnics també van ser un topall per estrenar el gran projecte cultural del Comú d’Andorra la Vella, que havia de costar en un principi 90.000 euros. L’estudi adjudicatari del projecte va proposar ampliar la videoprojecció al prebisteri, ja que es van poder recuperar pintures originals de la zona. Sumades a les de l’absis, el pressupost va ascendir a 130.000 euros.



Però, posats a fer una rassa per adequar la instal·lació tecnològica, també es va aprofitar per millorar l’interior del temple: per garantir la qualitat de les projeccions s’ha canviat l’enllumenat, que ara és modulable, i l’absis s’ha arrebossat amb morter del calç. La talla romànica de la Mare de Déu del Remei, abans situada en l’absis, ara presideix la nau al costat dret del presbiteri. El sagrari s’ha traslladat al fons de la nau, on està el retaule. Inclús s’ha envernissat el terra de fusta natural. Aquestes millores han suposat 100.000 euros més, pel que el mapatge de Santa Coloma ha costat un172% més que el pressupost inicial. Tot i els entrebancs, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, es va mostrar pletòrica en la inauguració d’un dels pals de paller de la legislatura. «És un dia molt feliç per al país», va assegurar alhora que va destacar «l’esforç i la plena dedicació» que han fet totes les parts involucrades.

Altres 'mapping' en l’horitzó

La primera videoprojecció dels murals va despertar els aplaudiments dels treballadors de l’Àrea de Museus i dels assistents presents, incloent els del cap de Govern, Toni Martí, que va lloar la feina feta per part del Ministeri de Cultura i va deixar la porta oberta a fer el mateix tipus de projeccions a les esglésies de Sant Martí de la Cortinada i Sant Miquel d’Engolasters. El líder de l’Executiu no veu cap problema en què el pressupost inicial es superés amb escreix: «No pot haver cap polèmica perquè l’únic que estem fent és respectar un llegat», va afirmar durant la inauguració, a la que també va assistir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, la directora general de Cultura, Montserrat Planelles, i el vicari general del Bisbat d’Urgell, el mossèn Josep Maria Mauri.

A l’espera de l’espai Columba

La inauguració també s’ha vist deslloada pel retràs en la construcció de l’espai Columba, el nou Centre d’Interpretació del Romànic, molt proper al temple i que albergarà les pintures originals. L’edifici, declarat d’interès nacional, havia d’estar acabat l’últim trimestre d’aquest any. En canvi, el Govern va anunciar ahir unes noves dates d’execució: Ordenament Territorial entregarà l’edifici «com a molt tard» al novembre, va anunciar Gelabert. Serà aleshores quan Cultura començarà a treballar en l’interior, tot i que ja tenen en marxa els plans museístic i museològic. L’adequació durarà dos mesos i l’esperada obertura s’espera per finals de gener. «O febrer, ja que potser hi ha algun retard», va comentar ahir la ministra. Per contra, els treballadors dels museus treballen amb altres terminis: esperen la inauguració de Columba per l’abril, «amb data límit l’1 de maig», segons ha pogut saber aquest diari.