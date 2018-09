Mobilitat aposta per un canvi de costums dels conductors

Les retencions de més d'un quilòmetre a la frontera hispanoandorrana han estat un continu al llarg de l'estiu. Una sortida que des de Mobilitat veuen "força ben habilitada" i on, quan acabin les obres del vial de Sant Julià, "tindrem un doble carril de sortida que farà que tinguem molta capacitat de treure vehicles", ha avançat en una entrevista a l'ANA el cap d'àrea Jaume Bonell, però els cotxes quedaran aturats quan els carrils passin de dos a un, com passa a la duana de la Farga de Moles o al Pont de Fontaneda. "La tinguem [la convergència] a Fontaneda, més a munt o més a baix, aquell serà un punt de conflicte", afirma.

Tot i això, Bonell pensa que les retencions, tard o d'hora, es continuaran produint i aposta per promocionar un canvi de costums. "Que s'utilitzi menys el cotxe internament per als desplaçaments curts, que es potenciï el transport col·lectiu com a element de mobilitat", apunta el màxim responsable, a més de potenciar altres mitjans de transport com la bicicleta elèctrica. D'aquesta manera, "aconseguirem tenir major fluïdesa al nucli i farà que tingui més capacitat atractora en el moment d'entrar-hi". En definitiva, "no es tracta d'ampliar carreteres, sinó de canviar costums".

El pla de mobilitat de la vall central, que s'ha de presentar aquest mes de setembre, proposa a curt termini endreçar la xarxa viària, però a llarg termini "o bé fem un canvi modal de la mobilitat o bé hem de reconvertir el país en infraestructures", apunta Bonell. La decisió la deixa en mans de la classe política, que és qui ha de propiciar els canvis de mobilitat dels ciutadans i, en cas que es continuï apostant per l'ús del cotxe particular, haurà de veure si compta amb la capacitat inversora per a futurs projectes com el túnel del Solà, la variant de la Massana o la fase final de la variant de Sant Julià que, com afirma Bonell, aniran encaminats a donar més espai als vehicles en detriment dels vianants. "Les polítiques es tradueixen en aportacions econòmiques", apunta el cap d'àrea, que han de reflectir "un estalvi en la butxaca del senyor que utilitzava abans el cotxe".

Porta oberta al transport públic gratuït

A l’hora de fomentar el transport públic col·lectiu per disminuir els problemes de mobilitat, Bonell posa d’exemple la ciutat de Dunquerque. La localitat va acabar amb les retencions quan va optar per la gratuïtat del transport públic, en veure que no podia invertir en infraestructures però sí incentivar l’ús del transport col·lectiu. “Jo no vull dir que a Andorra hagi de ser gratuït el transport públic, ni dic que se n’hagi de fer càrrec l’Estat”, aclareix Bonell, però veu necessari solucionar els problemes de mobilitat “que faran que el visitant pugui moure’s amb més confort”.