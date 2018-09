Vinyes i Mercader, sense opcions a Astúries

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) no van tenir cap opció de lluitar per les posicions d’honor en el 55è Ral·li Princesa d’Astúries, la primera cita asturiana del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt 2018. El tàndem va tenir problemes en el sistema de frenada, des de la primera especial de la cursa, i una burxada en el tram cronometrat inicial de la segona etapa, va llastrar a l’equip Suzuki Motor Ibèrica, que al final va optar per abandonar la prova per evitar mals majors.

El primer contacte amb la mecànica de competició, després de dos mesos sense disputar un ral·li, va ser molt positiu. Sense cap dubte, Vinyes i Mercader van completar les quatre pujades del test còmodament malgrat un ensurt atípic sense conseqüències. En la pujada de qualificació també van marcar un excel·lent crono que els va situar en la sisena plaça, solament superats per vehicles de la categoria R5. No obstant això, en la primera etapa, la línia positiva inicial es va torçar ràpidament i al final de la primera especial van començar els problemes de frens, un fet que els va acompanyar durant la resta de la jornada i que els va endarrerir en les classificacions provisionals. A la segona etapa, les bones intencions de Vinyes aviat es van frustrar, una burxada en l’especial inicial els va fer perdre més temps, deixant encara més complicada les opcions, pràcticament impossibles, de millorar la seva posició en les classificacions, tant de la N5 com de l’absoluta.

«És una prova atractiva amb especials que m’agraden. En aquestes últimes edicions no hem tingut la sort de cara però, estic segur, que això canviarà», comentava Vinyes.