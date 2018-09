Cep de quilo i mig a la Vall d'Incles

Les pluges que s’han registrat al llarg de l’any han afavorit la proliferació de bolets, com un cep collit aquest cap de setmana prop de la vall d’Incles amb un pes d'1,430 quilograms. Els micòlegs asseguren que no recordaven una temporada igual des de feia anys, tant al Pirineu com al Prepirineu, i tant en termes de quantitat com de qualitat.

L’abundància d’aquest producte n’ha fet baixar el preu respecte a altres anys i n’ha afavorit el seu consum. La majoria de restaurants d’Andorra ofereixen aquestes setmanes plats cuinats amb tota mena de bolets. El preu mitjà del rovelló o el cep a la botiga se situa sobre els 5 euros el quilogram, una de les xifres més baixes dels darrers anys.

Tot i això, si es va a la muntanya a plegar-ne, els experts recorden la importància d'agafar tan sols aquelles varietats que es coneixen i no tocar les que es desconeixen o se'n dubta.