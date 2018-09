Ludo no perilla de cara a la Lliga de les Nacions

Ludo Clemente estarà entre deu i 15 dies de baixa després que hagués d’abandonar el matx contra el Tàrrega el passat dissabte a la Borda Mateu per una lesió a la part posterior de la cama. Primer de tot, es pensava en un trencament però finalment, el problema és muscular i no perilla la seva convocatòria a la Lliga de les Nacions.

«No és tan greu com ens pensaven, té la mateixa lesió que Eric de Pablos. Estem contents del fet que no hi hagi res trencat», comentava l’entrenador de l’FC Andorra, Richard Imbernón. «Crec que als dos jugadors els ha passat factura els seus compromisos internacionals perquè han tingut molta càrrega en dos dies», manifestava.

El retorn més esperat

Així mateix, la bona notícia era el retorn del migcampista Marc Pujol. «Ja podem comptar amb ell de manera normal», comentava Imbernón. «Les dues partes teníem ganes, el seu futur passava per aquesta recuperació i si no es podia recuperar com calia no volia renovar, però en les darreres setmanes les sensacions han estat molt bones», destacava. «La reaparició és molt bona i psicològicament l’ajudarà», sentenciava.

Un entrenament en 15 dies

«El problema del futbol és que cada setmana és un judici però jo no crec en això», recordava Imbernón. En aquest sentit, l’equip ha jugat dos partits en dues setmanes però només ha pogut celebrar un entrenament. Per aquest motiu, «els terminis per jutjar han de ser més llargs». No obstant això, l’entrenador té clar que hi ha tres punts que s’han de millorar després d’encaixar cinc gols en dos partits: «Encaixar menys gols, cometre menys errades defensives i millorar la circulació al mig del camp». «Aquest darrer fet l’estem assimilant, no acaba de sortir i defensivament, hi han d’haver més ajudes des del mig del camp», assenyalava. «L’equip està entrenant amb intensitat i qualitat, això s’ha de veure dins del camp», concloïa Imbernón.