Paris, satisfeta amb Afers Exteriors a Ràdio Andorra

Cal recordar que el Govern va efectuar un estudi per determinar el cost que comportaria traslladar RTVA a Encamp i es va xifrar en uns 6 milions, que inclourien el nou material i les obres d’adequació.

De la mateixa manera va destacar el fet que a més del ministeri també s’hi faci museu, ja que considera important que es pugui preservar el patrimoni que es conserva de quan hi havia la ràdio.

Preguntada pel fet que des de la corporació s’havien manifestat reiteradament perquè l’immoble fos la seu d’RTVA, va admetre que si bé hauria estat la seva preferència, «l’objectiu primordial és que l’edifici no estigués tancat. Si se li dona un ús i una funció, per a nosaltres ja està bé».

L’anunci del cap de Govern, Toni Martí, que Ràdio Andorra acollirà finalment el ministeri d’Afers Exteriors a més d’un museu, ha estat molt ben rebut al Comú d’Encamp. La cònsol menor de la parròquia, Esther París, va manifestar que «des del comú sempre havíem demanat que se li donés un ús a l’edifici, no volíem que estigués tancat com fins ara. Així que si finalment s’hi fa el ministeri d’Afers Exteriors, és una bona notícia».

