Dues visions de país

Entre el Govern dels millors i la crisi permanent hi ha, segurament, l’Andorra real. Entre els atacs dialèctics que van protagonitzar la jornada d’ahir al Consell General, però, semblava que majoria i oposició es referien a territoris ben diferents. Mentre que per als primers, les xifres demostren que s’ha millorat i que es deixa un país millor del que es van trobar en agafar el poder, per als altres és evident que tot ha anat a pitjor i que la precarització segueix en augment.



I, com sempre, el ball de xifres va agafar protagonisme. Sembla clar, però, que els números tenen més d’una lectura. «Al setembre del 2010 el nombre de treballadors era pràcticament igual que al setembre del 2017 i aquest hivern el nombre ha estat molt similar al del 2011», assegurava Pere López afegint, però, que «les condicions són pitjors». La resposta de Martí mostrava una realitat ben diferent: «Deixem una Andorra que genera 1.500 llocs de treball cada any. Vostè va deixar el país amb una tendència a la baixa que destruïa 1.000 llocs de treball».



I a les sumes i restes de treballadors s’hi va apuntar també Víctor Naudi. «Ja sigui amb la població estimada o amb la considerada oficial hi ha molts menys assalariats per habitant el 2017 que el 2011», va puntualitzar tot recordant que «els índex demogràfics són també preocupants: augmenta l’índex d’envelliment i el de dependència global. I baixa la taxa de fecunditat». El progressista va insistir amb les dades que, al seu entendre evidencien que «tot i la distorsió dels salaris alts del sector financer, el salari mitjà i la massa salarial han crescut per sota del cost de vida».

La comparació de la situació del 2011 i el 2017 no es llegeix igual entre el Govern i l’oposició



Entre mig dels «mítings electorals» d’alguns i els «balanços» i «comiats» del líder de l’Executiu actual també es va reconèixer la situació encara preocupant del sector del comerç per ser el que, segons les enquestes, segueix encara més tocat per la crisi. En aquest sentit, Martí va recordar que s’han recuperat els vuit milions de visitants i que, tot i no ser suficient, «sense turisme no hi ha comerç».



No tot van ser, però, atacs seriosos durant la jornada. També hi va haver moments distesos, entre bromes i rialles. El repàs de notes escolars que va fer Gallardo amb un suspens generalitzat pel Govern va ser aprofitat per Baró, que li va recordar que també l’oposició està sotmesa a avaluació.