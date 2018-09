L’A allarga el termini per validar l’acord amb el PS fins el novembre

L’anunci del cap de Govern del passat dimarts que situava la data de les eleccions entre finals de març i principis d’abril ha donat una mica més de marge als partits per començar a encarar els comicis generals. En aquest sentit, Liberals d’Andorra va informar ahir que ara els comitès parroquials tenen un major marge per decidir, d’una banda, si volen presentar llistes conjuntes amb el PS a la circumscripció parroquial –aquells que encara no ho han fet– i, de l’altra, ofereix un termini ample de negociació perquè puguin elaborar-les.



En aquest sentit, des del partit es va assegurar ahir a través d’un comunicat que es continuarà treballant perquè tots els comitès parroquials hagin dit la seva com a molt tard el mes de novembre –en un inici es va posar ahir com a data límit per tenir una resposta–. El nou termini, segons afirma el secretari general liberal, Amadeu Rossell, «ens continua donant un marge suficient de temps per tenir-ho tot enllestit molt abans de les eleccions» i puntualitza que «el límit que s’havia donat fins avui [ahir per al lector], 20 de setembre, venia determinat per la possibilitat, encara que baixa, que el cap de Govern hagués decidit convocar eleccions abans de finals d’any».

Seminari per treballar el programa

El partit també va informar ahir que realitzarà, el pròxim dissabte 20 d’octubre, una jornada de treball per debatre aspectes destacats del seu programa electoral. El seminari, que s’allargarà durant tota la jornada, es dividirà en dues parts. La primera consistirà en ponències temàtiques per consensuar punts del programa electoral que posteriorment, en la segona part de la jornada, es debatran i es votaran.



La voluntat d’aquest seminari és assentar les bases del programa electoral amb què es vol concórrer als comicis de la pròxima primavera, durant el qual s’abordaran les propostes del partit en economia, benestar social, salut, educació... sense deixar de banda demandes socials que preocupen a la societat andorrana.