Baró vol les transferències pendents abans d’acabar l’any

El cònsol major de la Massana, David Baró, va tornar a reclamar ahir celeritat al Govern en el pagament de les transferències pendents del 2017. Una partida que en el cas de la Massana suposa uns 900.000 euros més per a les arques comunals i que el cònsol voldria tenir disponible abans d’acabar l’any. «Ja estan trigant, per tant fem una crida al Govern perquè faci el possible per enviar-ho als comuns», va manifestar en declaracions a la premsa posteriors a la sessió de comú. En aquest sentit va recordar que el compromís inicial de l’Executiu era enviar els diners abans de l’estiu, però la transferència s’ha anat endarrerint i finalment es va dir que seria a la tardor. «Esperem que sigui abans d’acabar l’any, no perquè tingui un impacte en el pressupost, però sí per poder prendre una decisió», va indicar.



En el seu cas, la voluntat és destinar els diners a cancel·lar un préstec de manera anticipada. «Veiem que tenim tresoreria, ara mateix sis milions de saldo positiu i estem pensant a poder cancel·lar un préstec anticipat». Concretament el del telecabina. Si s’acaba materialitzant, això farà que es puguin sumar 3 o 4 milions més als 21 que es confia rebaixar d’endeutament al final del mandat.

Execució

Justament ahir es va presentar la liquidació de comptes del segon trimestre, que presenta un superàvit de 2,4 milions d’euros. En el cas de la partida d’ingressos, el cònsol va destacar, justament, l’increment que ha tingut la partida corresponent a la recaptació d’ITP. En el pressupost, «que fem de manera molt prudent» s’havia previst recaptar 569.000 euros en tot l’any, però en mig any ja se n’han ingressat 517.000.



Pel que fa a l’endeutament, ascendeix a 14 milions, incloent-hi el nou préstec de 5,8 milions derivat del pla d’inversions d’EMAP. La previsió és que a finals del 2019 la xifra es redueixi fins als 12 milions.

Ordinació

Ahir també es va aprovar la modificació de l’Ordinació de vianants i vehicles i el reglament del procediment sancionador, per adaptar-los a l’actualitat. Així, es recull que els vehicles elèctrics poden aparcar en zona blava de manera gratuïta durant dues hores, s’han regulat els horaris de la zona comercial que es va crear el 2012 i també s’han introduït canvis en tot allò que fa referència a la col·locació de paranys, ja que només es podia fer a la zona blava i ara es podrà fer en qualsevol zona d’estacionament que no siguin aparcaments amb barrera. El cònsol va remarcar que és una mesura molt encarada als vehicles estrangers.



Per últim, en el ple celebrat ahir també es va aprovar un crèdit extraordinari de 135.299 euros per cobrir les despeses dels treballs per reparar els danys causats per les pluges torrencials del 12 d’agost.