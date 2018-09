La gent gran avala el sistema del metge referent

Després dels primers dies de funcionament i que durant els primers tres dies més de 2.200 persones designessin metge referent, l’Associació de Gent Gran d’Andorra la Vella va avalar dissabte la posada en marxa del nou sistema.

A l’expectativa per veure com acaba funcionant, el president de l’entitat, Andreu Pedra, va apuntar que aquesta nova modalitat servirà per posar ordre al sistema sanitari. «Tenir un metge de referència que cuidi de manera personalitzada a cada pacient és quelcom positiu», va assegurar. A més, va destacar que l’entrada en vigor d’aquest nou sistema garanteix una vella reivindicació del col·lectiu de la gent gran: la del tercer pagador, ja que econòmicament els és més fàcil.

Tot i la bona rebuda, l’associació, que dissabte va celebrar el dinar popular anual a la plaça del Poble de Santa Coloma, va fer palès una altra inquietud del col·lectiu, com són les pensions. «S’han de millorar, sobretot les més baixes. Hi ha molta gent que està patint moltíssim», va expressar Pedra, que també va reclamar la creació de pisos socials.

Festa popular / Al dinar popular hi van acudir més de 120 padrins de l’Associació de Gent Gran. «Volem que puguin gaudir de jornades tots junts», va apuntar el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons. Després del dinar, els participants van celebrar un ball i una rifa, la qual permetrà realitzar una costellada en una altra ocasió.