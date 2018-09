Els pilots andorrans dominen la Pujada al Farell

La Pujada al Farrell, setena cita del calendari del Campionat de Catalunya de Muntanya, es tornava a disputar després que ho fes per última vegada el 2014. En el retorn de la prova els pilots andorrans van demostrar el seu rendiment, amb tres podis.

Els participants afrontaven un traçat molt tècnic de 4,150 quilòmetres, amb un desnivell total de 223 metres i una pendent mitjana del 5,3 %, amb una carretera estreta que dificultava la maniobrabilitat dels vehicles amb reglatges per a l’especialitat. Ramon Plaus (Speed Car L18 CM/PR) va guanyar en scratch amb un crono de 2.42,031 minuts. Edgar Montellà (Speed Car GT-R CM/PR) va tenir problemes mecànics i va ser tercer a 1,517 segons. A les portes del podi es quedava Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC), que era quart a 3,121. Felipe Brandao (Speed Car GT-1000 CM/PR) va ser desè a 17,938 i Ingrid Rosell (Seat León SuperCup) dissetena a 28,988.

A la primera mànega va ser on Plaus va assolir el millor temps. «Hem sortit a per totes i ens ha sortit bé. Ha estat una pujada perfecta en la qual hem quedat a poques dècimes del record d’aquest traçat», indicava el guanyador. La millor marca històrica de la cursa es troba en 2.41,9. A la categoria de turismes De la Casa va sumar una nova victòria. S’imposava amb un registre de 2.45,152. Rosell era desena a 25,867. «Tot ha sortit com havíem previst. Després d’estar en totes les mànegues d’entrenaments oficials entre els millors de la prova. A la primera carrera hem aconseguit baixar de 2’46 amb el que gairebé ens asseguràvem el primer lloc entre els turismes. En la segona no hem millorat el crono però, tampoc ha fet falta», indicava De la Casa.