Gutiérrez troba sensacions per assolir objectius a la Copa del Món

Els components de la Federació Andorra d’Esquí (FAE) es troben en plena pretemporada. A l’altra banda de l’Atlàntic, en una estada a Argentina i Xile, van realitzar els entrenaments i les primeres curses. Especialment va destacar Mireia Gutiérrez, amb un rendiment que l’omple de confiança de cara a un any més a la Copa del Món femenina d’eslàlom.

La corredora del Principat, en la seva especialitat, va sumar dues victòries a l’estació argentina de Cerro Castor i una quarta posició a la xilena de la Parva, puntuables per a la Copa de Sud-amèrica, que li va valer per adjudicar-se la general. A més li va permetre rebaixar punts FIS i tornar-ne amb vuit. Els resultats assolits en continent americà i les sensacions acumulades en el període de preparació la fan estar satisfeta. «Em dono un punt important de confiança i això em permetrà tenir un millor dorsal a la Copa del Món», exposa Gutiérrez, remarcant que faig una valoració molt positiva de les curses, ja que aconsegueixo fer quatre mànegues sòlides, tècnicament justes, i em permet guanyar amb bastant marge respecte a les altres».

Millora de dorsals

Els resultats assolits li permeten «fer la meva millor puntuació FIS i confirmar vuit punts, la qual cosa és molt important de cara als pròxims dos anys, ja que han canviat la normativa pel 2019 a nivell de punts», i la conseqüència que té respecte a l’obtenció del dorsal a les carreres. A nivell d’estrenaments s’està sentint còmode. «La preparació ha anat bé. Als Alps vaig fer un bloc de sis dies bons. Aquí n’he fet dos, un a Xile, on vaig fer més treball tècnic amb condicions fàcils, perfectes, i a Ushuaia on he tingut entrenaments amb condicions més exigents». Compartir sessions amb la resta de componentsde la FAE també ha estat un element positiu: «He entrenat i fet equip amb els nois i m’ha ajudat molt. M’ha donat una motivació extra a pistes, cada baixada volia estar més a prop d’ells. He tingut dies difícils, entrenaments on no surt com vols. Però és el que em fa falta per arribar lluny, sortir de la zona de confort per poder millorar».

«Estic contenta, he trobat coses sobre els esquís a nivell tècnic interessants per anar més ràpid»

A la neu està trobant sensacions, que la fan ser optimista de cara a la temporada que es presenta. «Estic contenta, he trobat coses sobre els esquís a nivell tècnic interessants per anar més ràpid» i poder arribar als objectius que la FAE li posa, que de cara a la pròxima campanya tornarà a ser arribar al top 30 a la Copa del Món, per poder disputar les segones mànegues de les curses. Gutiérrez és conscient que ara és una època de preparació i que el marge de millora encara és significatiu. «Per ara estic encara en pretemporada i he de seguir treballant sense perdre les sensacions que he tingut aquest mes», assenyala.

Regularitat

La FAE segueix al detall l’evolució dels seus corredors. El director tècnic de la federació, Carles Visa, destaca que Gutiérrez «a l’hora d’entrenar sempre ho fa molt bé. Sabem que té un esquí de molt gran nivell», però ara només són tests i «un altre aspecte és la competició». Els resultats que està obtenint «a nivell de moral va molt bé segur . La rebaixa de punts ajudarà a tenir un millor dorsal a les curses», i amb els objectius que té per davant, com a les últimes campanyes, a més de qualitat «necessita regularitat» per mantenir el nivell. Ara és temps de pretemporada i fins dintre d’unes setmanes no es podrà veure sobre la neu realment on està. «El més dur i exigent arriba al principi d’hivern. Comença la competició i és el moment de demostrar al nivell que s’està. És quan és el moment de fer-ho bé», perquè el circuit mundial «és molt exigent».

La FIS organitza reunions a Zuric de cara al desenvolupament de la pròxima temporada

Cada tardor les federacions nacionals es reuniexen a Zuric en les reunions que organitza la FIS. És una trobada per conèixer en profunditat tots els detalls de la temporada que ha de començar. A partir de demà es realitzaran els ‘meetings’ a la ciutat suïssa. La FAE hi serà present. Grandvalira tindrà l’oportunitat de presentar el projecte de les finals de la Copa del Món masculina i femenina, que organitzarà l’any vinent, i que permetrà tenir a Andorra als millors esquiadors del planeta en les dues categories. A les reunions els tècnics tindran l’oportunitat de conèixer al detall cadascuna de les curses de la Copa del Món que es disputen al llarg del calendari, així com si es produeix qualsevol tipus de novetat o variació. També s’anuncia i es posa èmfasi en qualsevol tipus de canvi de reglamentació que es produeixi de cara a la propera campanya.