El TS avala la condemna a la dona que va estafar les sòcies

El recurs que una de les sòcies de la immobiliària ABM va interposar el passat 18 d’abril per un delicte major continuat d’apropiació indeguda amb perjudici, va ser desestimat ahir al matí per la Sala Penal del Tribunal Superior. La dona, condemnada a 18 mesos de presó condicional, es va apropiar de més de 6.000 euros de l’empresa per al seu propi benefici, segons van declarar les altres dues sòcies denunciants en el judici celebrat el 19 de febrer.



Tot va començar el mes de maig de 2010, quan les tres sòcies van posar en marxa la immobiliària. El febrer de l’any següent van haver-la de tancar, després de descobrir que la denunciada no només les havia estat robant a elles sinó que també havia estafat un client. Aquest, havia trucat a la immobiliària queixant-se que no havia rebut la mensualitat que li pertocava d’un lloguer. Una de les denunciants va decidir anar al banc i va ser aleshores quan va veure que al compte comú només hi havia 2.000 euros. «L’acusada ens deia que a ella ja li anava bé anar a fer els ingressos al banc i sempre s’ho manegava perquè no haguéssim d’anar nosaltres», van declarar ambdues afectades.

Presó o 100.000 euros

La denunciada, no obstant això, va negar els fets en la vista oral i va ser condemnada a 18 mesos de presó, però el Tribunal de Corts va concretar que la pena estava subjecta al pagament d’una indemnització en concepte de responsabilitat de gairebé 100.000 euros: més de 12.000 per a les altres dues sòcies de la immobiliària i més de 86.000 per al client estafat.



La processada va interposar un recurs, ja que no es considera culpable però al ser desestimat, haurà d’acatar la indemnització que podrà abonar en tres pagaments durant els pròxims tres anys.