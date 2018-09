La Setmana de la caça de l’isard es tanca amb de 80 captures

La Setmana de la caça de l’isard s’ha tancat amb un total de 80 captures, de les 96 que s’havien autoritzat, segons informa el Govern en un comunicat. Es confirma així la tendència a la baixa del nombre d’animals abatuts, lleugerament inferior al nombre de peces adjudicades, que des del Cos de Banders s’atribueix al fet que els caçadors són cada vegada més selectius en el moment d’escollir la peça que han d’abatre.



La setmana de la caça d’enguany va començar el diumenge 16 de setembre i ha finalitzat aquest diumenge dia 23 amb la participació de 537 caçadors agrupats en un total de 44 colles. S’ha tancat amb un total de quatre expedients sancionadors per infraccions diverses: abatre un mufló quan aquest període de caça no ho permet, ferir un isard i no comunicar-ho al Cos de Banders, superar en una el nombre de captures adjudicades a una colla, i abatre un isard i no anellar-lo.



Així mateix, des del Cos de Banders s’està investigant la informació rebuda per part dels Agents Rurals de Catalunya a la mort d’un cabrit d’isard per part d’un col·lectiu de caçadors.



D’altra banda, s’han recollit 49 mostres de melsa que continuar permetent al departament de Medi Ambient conèixer l’estat sanitari de la cabana d’isards al Principat. En aquest sentit, des del Cos de Banders s’agraeix la participació dels caçadors tant en la recollida de mostres biològiques dels animals com en el recompte general. També es valora molt positivament la zona establerta a la boca nord del túnel de les Dos Valires per efectuar el control dels isards abatuts. En aquest punt es van controlar 72 isards. La resta (8) van ser controlats pels efectius del Cos de Banders distribuïts pel territori. El termini fixat pel retorn de les anelles per part dels caçadors finalitza el 8 d’octubre.