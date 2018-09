Interès d'empresaris del Pirineu pel desplegament de les energies renovables

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, han presentat el nou escenari energètic d’Andorra en la jornada d’intercanvi en matèria de transició energètica i digital per a edificis que ha tingut lloc aquest dimarts a Canet de Rosselló. En el marc d’aquesta trobada, empresaris dels Pirineus s’han interessat pel desplegament de les energies renovables a Andorra i per les oportunitats de negoci que ofereixen.



Aquesta ha estat la tercera jornada d’intercanvi sobre la matèria, organitzada en el marc del projecte CCI Pirineus Med, al qual participen les cambres d’Andorra, Pirineus Orientals, Girona i Lleida, i que s’acull al programa Interreg Poctefa. L’objectiu és aglutinar empresaris dels diferents territoris dels Pirineus per compartir experiències al tomb de la transició energètica i digital, i així potenciar les sinergies entre empreses dels diferents territoris.



La ministra ha participat en aquest acte per mostrar el compromís del Govern de potenciar la cooperació transfronterera, que és una realitat pel que fa a les institucions, però que a més es vol potenciar de manera decidida pel que fa a les sinergies empresarials. En la seva intervenció, la ministra ha reconegut que comptar amb el suport i l’experiència dels territoris veïns que comparteixen els objectius de lluita contra el canvi climàtic serà un benefici per a les dues parts, i ha remarcat que el marc legal actual d’Andorra és idoni per fer créixer aquest sector.



En aquest sentit, Calvó ha presentat als representants de les diferents cambres de comerç i als empresaris el nou escenari energètic d’Andorra després de l’aprovació de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, aprovada al Consell General per unanimitat. Calvó ha recordat que es tracta d’una llei ambiciosa ja que estableix de forma legal els compromisos d’augment de la producció energètica i d’aposta per les energies renovables.



El cap de l’Oficina de l’energia i el canvi climàtic, Carles Miquel, per la seva banda, ha explicat als assistents que aquest text és el pas definitiu que s’emmarca en un seguit d’avenços legislatius que han preparat un marc idoni per al desenvolupament del nou model energètic.



Quant a la llei, Miquel ha remarcat que per assolir els objectius ambiciosos d’augment de la producció s’ha acompanyat del Pla sectorial d’infraestructures energètiques, que identifica les infraestructures necessàries per augmentar la producció prioritzant les fonts d’origen renovables. Igualment la Llei d’impuls de la transició energètica preveu accions concretes tant pel que fa al sector privat com sobretot pel que fa al rol exemplar de l’administració en aquest àmbit.



La jornada d’aquest dimarts ha comptat amb testimonis dels diferents territoris, que han valorat molt positivament l’escenari que presenta Andorra per a la transició energètica. Així, durant l’esdeveniment s’han organitzat trobades 'be to be' per posar en contacte els empresaris de diferents territoris, i s’han iniciat converses per buscar projectes compartits. En la jornada han participat més d’un centenar d’empresaris dels Pirineus Orientals, Andorra, Girona i Lleida.



La delegació andorrana també ha comptat amb el director general de FEDA, Albert Moles, que ha participat en la presentació d’experiències al tomb de la digitalització al servei de la transició energètica. Moles ha exposat el projecte encomanat a FEDA de creació d’una plataforma multimodal de mobilitat en què la digitalització és una eina imprescindible per fomentar una mobilitat més sostenible.



L’aplicació que gestionarà FEDA aglutinarà totes les modalitats de transport per tal de fomentar una mobilitat més baixa en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, però alhora estarà orientada per facilitar el transport a ciutadans i turistes. Així aglutinarà informació sobre els aparcaments, els carregadors de vehicles elèctrics, la compartició de vehicles, el servei públic de bicicleta elèctrica compartida, i també de les línies de transport públic.