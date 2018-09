El Principat fa gala de la seva aposta per l’energia renovable

Calvó va destacar que el marc legal actual d’Andorra «és idoni per fer créixer el sector», ja que la nova llei, que va definir «d’ambiciosa», estableix de forma legal els compromisos d’augment de producció energètica «prioritzant els fonts d’origen renovable». En la seva intervenció, la ministra va reconèixer que comptar amb el suport i l’experiència dels països veïns és un benefici comú, sobretot en quant a la lluita contra el canvi climàtic.

Per El Periòdic

