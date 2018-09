Ros indica que l'ajuda al retornat no està a l'agenda en la negociació amb la UE

L'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, ha volgut precisar les afirmacions que aquest dimarts el líder de Socialdemòcracia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va dir en relació a una possible demanda per part d'Espanya perquè Andorra es faci càrrec del subsidi d'atur per ajudar a totes aquelles persones que retornen al país d'origen sense feina. Per reforçar els arguments, el líder d'SDP va apuntar que durant una reunió mantinguda amb l'ambaixador aquest no li hauria desmentit aquesta posició “sinó que més aviat em va confirmar la posició espanyola”.



Davant d'aquestes afirmacions, Ros ha sortit al pas i ha afirmat que en cap cas va transmetre cap postura oficial de l'estat veí del sud a Bartumeu perquè “no és un tema que estigui a l'agenda de les negociacions amb la Unió Europea, hi ha hagut un malentès”. “Jo no vaig ratificar cap postura espanyola, és impossible perquè no s'ha fixat cap posició”, ha volgut aclarir i reiterar Ros.



Tot i això, l'ambaixador ha reconegut que durant la reunió mantinguda amb l'excap de Govern –que Ros ha qualificat de conversa privada i no oficial– es va parlar d'Europa i de tot allò que preocupava al líder progressista, però que l'ambaixador es va limitar a escoltar. Segons ha dit l'exalcalde de Lleida, el que ha de fer i està fent Espanya en relació a l'acord d'associació és acompanyar a Andorra en les negociacions i donar a conèixer el país a aquells territoris que el desconeixen. “Quan es parli de l'agenda social i s'obri aquest debat ja se'n parlarà”, ha dit. L'ambaixador ha volgut recordar, diverses vegades, que els uneix una gran amistat i que segurament tot plegat "ha estat un malentès".



Segons va apuntar aquest dimarts el líder d'SDP la proposta del pagament del subsidi s'hauria posat sobre la taula arran de la negociació amb la Unió Europea per l'acord d'associació i aquest punt estaria frenant les negociacions.



Des de Liberals d'Andorra, la consellera general Judith Pallarés ha manifestat que no els consta que hi hagi aquesta demanda per part de França o Espanya. La consellera ha recordat que el tema de l’atur es tracta en les recomanacions que ha fet en diferents ocasions el Consell d’Europa però que no sap “fins a quin punt” Espanya està fent aquesta petició en el marc de les negociacions amb Europa. Al seu criteri, ha conclòs, això seria més una qüestió que tocaria als estats membres que no pas a tercers.