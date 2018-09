Lima opta per Modric i Álvarez per Messi

Luka Modric va guanyar el premi The Best de la FIFA. És un guardó que voten capitans, seleccionadors nacionals i mitjans de comunicació, en aquest sentit, el capità de la selecció, Ilde Lima, va apostar pel jugador croat del Reial Madrid. L’andorrà va votar també a Kylian Mbappé i a Antoine Griezmann. Per altra banda, el seleccionador nacional, Koldo Álvarez, va optar per votar a Leo Messi. Com a segona opció va escollir a Griezmann i com a tercera, Eden Hazard. Així mateix, el periodista Victor Duaso va votar a Leo Messi i va optar per Antoine Griezmann com a segona opció i Cristiano Ronaldo com a tercera. D’aquesta manera, el jugador va rebre dilluns el premi de les mans de Gianni Infantino.

«Són jugadors que m’agraden, contra Modric he jugat i l’he vist en directe, em sembla excepcional», manifestava el capità de la selecció. «Crec que és un premi just», explicava. «És bonic que es valorin altres posicions que no són tan vistoses, vaig votar per uns jugadors de molt bon nivell i que fan gaudir als que entenen de futbol», destacava.