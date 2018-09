Admesa la demanda d’un docent contra la cessió de les seves dades

La Secció Administrativa de la Batllia va admetre a tràmit la demanda d’un docent contra la resolució de la Funció Pública de cedir part de les seves dades personals a un tercer. Així ho recull l’avís que ahir va sortir publicat al BOPA per citar les persones que es vulguin adherir a la seva demanda. Concretament, el professor va recórrer la decisió que la Coordinadora del Departament de Funció Pública va prendre el passat 19 de juliol i que consistia a lliurar una còpia parcial de l’expedient administratiu sobre la seva candidatura per optar a una plaça de docent.

El professor s’havia presentat al concurs del passat 20 d’abril per cobrir places vacants del personal d’Ensenyament

El professor demandant s’havia presentat al concurs, publicat el 20 d’abril d’enguany al BOPA, relatiu a la contractació d’agents de l’Administració de caràcter indefinit per ocupar places vacants per al personal del Cos Especial d’Ensenyament. De fet, aquest edicte s’obria per cobrir les 13 places que encara estaven desertes després de la convocatòria de promoció interna que s’havia realitzat més de dos anys enrere, l’11 de gener del 2016, per cobrir fins a 20 vacants del personal d’Ensenyament.

El docent en qüestió considera que l’Administració Pública s’ha excedit en la cessió de les seves dades personals perquè va facilitar part de l’expedient administratiu sobre la seva candidatura a un tercer. Per això va decidir recórrer a la justícia com a mostra de disconformitat contra aquesta resolució.

El desenllaç del concurs del 2016 segueix enlaire

El Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar a principis de setembre el recurs d’empara interposat pel Govern contra la resolució del Tribunal Superior (TS) que anul·lava el concurs del 2016 que consolidava una vintena de places de 20 professors eventuals. Tot i així, com van aclarir des del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, aquesta resolució no implicava la suspensió del concurs ni obligava a la seva repetició. El Govern havia recorregut la sentència del TS perquè entenia que «no havia tingut en compte la jurisprudència prèvia d’altres casos ni l’opinió dels professors implicats en el concurs». El Constitucional simplement va respondre-li que l’Executiu no és ningú per invocar els drets de tercers i que de moment no s’ha d’acatar la sentència del Superior a l’espera que resolgui el recurs que el SEP també va interposar al Constitucional contra el mateix concurs. En aquest cas, el sindicat considera que ha estat vulnerat en no ser consultat davant d’un suposat defecte del concurs. De fet, va ser un dels professors que va presentar-s’hi qui va apuntar a un possible incompliment dels requisits legals i reglamentaris; el mateix a qui ara han admès la demanda.