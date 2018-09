L’alça dels lloguers «és normal»

El preu del lloguer el marca la demanda, que és molt alta perquè hi ha molt poca oferta d’immobles, i poc més hi ha a fer. Aquest va ser l’argument que va rebre ahir el Raonador del Ciutadà, Marc Vila, per part de l’Associació de Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), que va explicar que és una «tendència normal» quan el sector es troba en aquesta situació.

Ambdues parts es van reunir per parlar sobre la problemàtica del preu del lloguer al país, que en els últims mesos s’ha encarit fins al punt de que hi ha un èxode residencial cap a La Seu d’Urgell. AGIA va dirimir responsabilitats i va negar que estigués aprofitant l’alta demanda d’immobles per apujar-ne el preu per sobre de l’IPC i fer-ne negoci. L’associació també va creure oportú fer un cens dels immobles buits per donar-los sortida al mercat.