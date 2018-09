Pancartes a la Seu per la despenalització de l’avortament a Andorra

Membres de col·lectius feministes de l’Alt Urgell van instal·lar ahir pancartes a la Seu d’Urgell per reivindicar la despenalització de l’avortament a Andorra. L’acció forma part de la campanya endegada aquest mes passat per exigir una reforma de l’actual legislació del Principat, que prohibeix la interrupció de l’embaràs en tots els supòsits.

Una de les pancartes reclama l’avortament lliure, gratuït i garantit, amb l’etiqueta #Avortarem, mentre que l’altra proclama que cap copríncep decidirà per nosaltres i fa referència expressa a Andorra. L’acció és signada pel Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell, Arran, Stop Violències, Iris, Acció Feminista d’Andorra i Endavant Alt Urgell, informa RàdioSeu.

Acció Feminista va aprofitar que ahir era el Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament per oficialitzar la modificació del Manifest Feminista aprovada en l’assemblea que van celebrar el passat 20 de setembre. Si bé en constituir-se com a col·lectiu van recollir-hi la despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs únicament en els tres supòsits bàsics –és a dir, en cas de violació, malformació del fetus o perill per a la vida de la mare–, ara han ampliat aquesta demanda i passen a defensar obertament la despenalització de l’avortament per terminis i de forma lliure, «tal com es fa en els països democràtics del nostre entorn», va matisar la membre del col·lectiu Antònia Escoda.

A través d’un comunicat, Acció Feminista va explicar que «despenalitzar l’avortament per terminis no significa obligar ningú a avortar, sinó donar l’opció a aquella dona que decideixi interrompre voluntàriament el seu embaràs de fer-ho amb totes les garanties econòmiques i sanitàries».

De fet, el col·lectiu feminista va insistir que defensen «una maternitat escollida i responsable que permeti a qualsevol dona triar què vol fer amb el seu cos tot respectant les seves creences i el seu moment vital».

Obertura d’un debat

«Defensem la necessitat que Andorra obri un debat franc que permeti trobar la manera de conjugar la tradició amb la defensa dels nostres drets», van anunciar des d’Acció Feminista tot sumant-se a la demanda de l’associació Stop Violències, que des de fa un parell de setmanes treballa en la campanya Avortarem, que ha agafat molta volada a Twitter i ja ha aconseguit diversos suports externs.

De fet, en un comunicat fet públic el passat dijous, els col·lectius feministes del Principat i l’Alt Urgell, juntament amb el suport d’organitzacions polítiques compromeses amb la lluita feminista, van denunciar la situació a Andorra «de greu vulneració del dret fonamental de les dones a exercir el dret al propi cos en ser il·legal l’avortament». I van subratllar que entenen la lluita per la seva despenalització «com una lluita de classes».