Andorra s’imposa a Nicaragua amb autoritat a les Olimpíades Batumi

Finalment, Òscar de la Riva ha tingut oportunitats per superar a Rene Lacayo però ambdós jugadors s'han anat limitant fins que no els ha quedat més remei que acordar taules.

Robert Alomà ha guanyat a Maximiliano Rocha després d’aprofitar que el rival obrís el seu flanc de dama massa aviat. Per altra banda, Cristofer Luke s'ha imposat a José Espinoza després d’un error tàctic del rival. Així mateix, Raul García ha vençut a Jorge Picado aprofitant un plantejament defectuós del nicaragüenc de manera que ha anat avançant els peons al flanc de rei on tenia majoria, fins a aconseguir-ne un de passat que ha resultat decisiu.

Andorra s'ha imposat avui a Nicaragua en les Olimpíades Batumi per mig punt a tres punts i mig. La victòria es s'ha produït amb dues partides de blanques on s'ha aconseguit avantatge ràpidament.

Per El Periòdic

