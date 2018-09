Hotels per a pedals

Potenciar els ports de muntanya, les carreteres i els camins idonis per els amants de la bicicleta a la vegada que s'augmenten les pernoctacions als hotels de la parròquia. Amb aquest doble objectiu la corporació comunal ja fa uns mesos es va posar en contacte amb el gremi hoteler de Sant Julià de Lòria per animar-los a adaptar i habilitar els seus espais per poder rebre aquest tipus de turistes. Després d'algunes reunions, dos hotels s'han adaptat a les necessitats dels cicloturistes i ja tenen penjat a la porta de l'establiment el segell, entregat per Andorra Turisme, que ho certifica. “Tant l'hotel Folch i com el Coma-Bella durant aquest estiu ja han rebut els primers grups”, ha explicat la consellera de Turisme, Meritxell Teruel. En total a Sant Julià hi ha vuit hotels, el que representa un 25% del total amb aquest segell.



L'ocupació hotelera de la parròquia, de mitjana, és la més baixa de tot el país. De fet, en les darreres dades presentades del mes d'agost hi va haver un 59% d'ocupació i Sant Julià es va situar a la cua de les parròquies. “Aquesta iniciativa que ara han pres dos hotels esperem que es vagi expandint”, ha desitjat Teruel, tot i que ha reconegut que ja hi ha alguns establiments que han declinat la possibilitat per falta d'espai o per una despesa econòmica inassumible. Les inversions van encaminades a habilitar espais per deixar les bicicletes, poder-les netejar, arreglar-les o fins i tot per poder garantir una alimentació adequada i equilibrada per l'esportista. “La idea és que els hotelers sàpiguen que el país i la corporació treballa en aquesta direcció i que quan disposin puguin agafar aquest camí”, ha explicat el conseller d'Esport, Pere Pràxedes, que ha volgut descartar calendaris.



A més d'augmentar les pernoctacions a través de potenciar i vendre Sant Julià com un destí cicloturista, Teruel també ha destacat que aquest tipus de visitant acostuma a instal·lar-se als hotels més d'una nit i que té un alt-mig poder adquisitiu.